Bianca Guaccero in vacanza a Formentera con le sue amiche

Periodo lavortivamente fervido per la bella e solare Bianca Guaccero. Dopo aver preso le redini del programma televisivo Detto Fatto, lanciato dalla collega Caterina Balivo, la Guaccero ha assunto la conduzione con successo riscuotendo ottimi ascolti. Archiviata per il momento l'esperienza da condutttrice, Bianca Guaccero ha deciso di scrollarsi di dosso le fatiche e le tensioni assorbite negli ultimi mesi e di concedersi per rilassarsi una meritata vacanza. La meta prescelta dall'affascinante Bianca per trascorrere qualche giorno lieto di vacanza è la magnifica isola spagnola di Formentera. La conduttrice un pò egoisticamente ha preferito recarsi in vacanza in compagnia delle sue amiche storiche, Lorella e Barbara e di non portare con sè la sua amata figlia Alice. Nonostante il forte legame e l'amore per Alice, Bianca ha scelto di dedicarsi del tempo per se stessa in armonia con la natura e il mare. Naturlamente senza disdegnare dei momenti di divertimento in perfetta libertà da condividere con le amiche.

La giovane conduttrice pugliese ha fatto sapere ai media che questa vancanza è per lei pienamente meritata poiché era da ben tre anni che non se la concedeva. Inoltre per la Guaccero si prospetta un'estate ricca di impegni di lavoro, dunque quale migliore occasione per regalarsi una vacanza di puro relax. Durante la prossima estate dovrà presenziare a diversi appuntamenti di lavoro, dovendo dedicarsi alla promozione sia del suo nuovo libro che del film che la vede interprete.

Bianca Guaccero ha rilasciato un'intervista in esclusiva al giornale Oggi proprio riguardo la vacanza a Formentera. La conduttrice ha spiegato le ragioni del suo desiderio di concedersi una vacanza, facendo evincere che per lei fosse una necesità improrogabile: " Avevo bisogno di riposo" . La Guaccero ha riferito sconsolata di aver preferito recarsi a Formentera senza la presenza di sua figlia Alice per il bene di entrambe. La figlia è rimasta in Italia con il padre ed ex marito della conduttrice, soluzione ideale oltre che per Bianca per ritemprarsi, anche perché può giovarne il rapporto tra Alice e suo padre. Rispondendo alla domanda riguardo la lontanza da sua figlia Alice, la Guaccero ha confessato sinceramente: " Mi è mancata molto, ma mi sono resa conto che riprendere fiato mi fa bene e forse fa bene anche a lei stare senza di me". Comunque Bianca, per acquietare i sensi di colpa, dichiara che prossimamente nel corso dell'estate, precisamente il giorno di Ferragosto è in programma una vacanza che loro due trascorreranno insieme.