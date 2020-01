Bianca Guaccero e il due di picche a Checco Zalone: "Non potrei mai dimenticare"

Nel passato di Bianca Guaccero c’è anche l’attore e regista Checco Zalone al quale la conduttrice Rai ha raccontato di aver rifilato un sonoro due di picche.

Il tutto sembra essere accaduto quando i due erano ancora giovani adolescenti, incontratisi per caso all’autogrill durante una gita che stavano facendo con le rispettive scuole. A rivelare il retroscena sui precedenti con Zalone – al secolo Luca Pasquale Medici – è stata proprio la Guaccero che condivide con l’attore le origini pugliesi: lui, infatti, è nato a Capurso, in provincia di Bari, e lei è originaria di Bitonto. Quando i due non erano ancora famosi e, forse, non pensavano nemmeno di poter avere un posto nel mondo dello spettacolo italiano, sembra proprio che si siano incontrati e che lui non abbia resistito al fascino della Guaccero.

“ Non potrei mai dimenticare, accadde tutto a metà degli anni Novanta – ha svelato lei al settimanale DiPiù Tv - . Ci incontrammo in un autogrill a pochi chilometri da Bari, io ero con i miei professori e i miei compagni. Andavamo in gita e ci eravamo fermati per mangiare qualcosa ”. Quella sosta con i compagni di scuola fu “galeotta”: in quell’autogrill c’era anche la scolaresca di cui faceva parte Zalone che, già ai tempi, dimostrò di essere astuto ed ironico.

“ In quell’autogrill c’era un gruppo di ragazzi più grandi di noi, venivano dal liceo di Conversano, sempre in provincia di Bari e pure loro stavano andando in gita – ha continuato a raccontare la Guaccero - . Io stavo parlando con le mie amiche, quando all’improvviso c’era questo ragazzo che mi guardava. Poi tirò fuori un manico di scopa, sorrise e cominciò ad usarlo come microfono, mimando la conduzione di Colpo di fulmine ”.