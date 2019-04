Bianca Guaccero: "Dopo il fallimento del mio matrimonio non credo più nell’amore"

Bianca Guaccero ha rivelato in un'intervista rilasciata al settimanale "Chi" che, dopo la fine del suo matrimonio con Dario Acocella, non crede più nel grande amore e non sa se riuscirà ad innamorarsi un'altra volta, lasciandosi andare davvero.

La 38enne conduttrice di "Detto Fatto", che ha raccontato di aver passato un periodo davvero molto buio a causa della separazione dall'ex marito, ha spiegato che " dopo la fine della storia d'amore tra me e Dario ho passato il periodo più buio e doloroso della mia vita. Avevo sottovalutato il peso della separazione, ho scoperto dopo che, in termini di sofferenza, è una montagna da scalare. Faccio molta fatica a innamorarmi, non credo più nell’amore come una volta ”.