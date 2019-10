Bianca Guaccero gela l'ex gieffino Jonathan: "Non hai detto una cosa intelligente"

Detto fatto, rimasto orfano dell'opinionista Giovanni Ciacci, il quale ora spalleggia Elenoire Casalegno al timone di Vita da copertina su TV8, nelle ultime ore fa discutere per via di un acceso botta e risposta registratosi tra Bianca Guaccero e la new entry nel format, Jonathan Kashanian. Durante lo spazio televisivo Superclassifica Jon, una rubrica curata proprio dall'ex gieffino storico di origini israeliane, Jonathan, quest'ultimo è diventato protagonista di una battuta sul pubblico, in particolare su una donna presente in studio. Un'esternazione quella dell'esperto di cronaca rosa, che sembra aver indispettito la padrona di casa, Bianca. "Qualsiasi cosa diciamo c’è una che è pagata per ridere -ha sottolineato Jonathan, alludendo ad una spettatrice presente in studio-. La signora rossa. Ma chi è? Ma ride sempre. E lo fa di brutto, ti amo Lucia".

Bianca Guaccero e il botta e risposta a Detto Fatto

Alla battutta provocatoria, lanciata da Jonathan Kashanian nella nuova puntata di Detto Fatto, è seguita la risposta della Guaccero, che ha ribattuto stizzita: "Lei è Lucia, mia zia… è mia zia e lo fa per me. Se sei giù di morale, Lucia ti tira su... che sembra che hai detto una cosa intelligente e invece no”.

Insomma, alla luce della reazione avuta dalla Guaccero, in risposta alla battuta lanciata da Kashanian, sembra a molti che la conduttrice Rai non sia disposta, neanche per scherzo, a mettere in discussione la veridicità delle reazioni del pubblico presente in studio a Detto fatto.

