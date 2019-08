Bianca Guaccero, ritorno di fiamma con Nicola Ventola?

I rumors sono sempre più insistenti: Bianca Guaccero e Nicola Ventola si starebbero riavvicinando. Da settimane i gossip intorno a loro si moltiplicano. Secondo il settimanale "Chi", la conduttrice e attrice e l’ex calciatore, entrambi pugliesi, sarebbero nuovamente molto vicini. Dopo le indiscrezioni uscite sulla rivista di Alfonso Signorini la scorsa settimana, "Chi" torna a parlare della coppia. Il motivo? I due si sarebbero incontrati in Puglia, a Ferragosto, lontani da occhi indiscreti. Questa settimana la rivista ha pubblicato la foto che li vede l'uno al fianco dell'altra felici e sorridenti.

Un ritorno di fiamma o semplice amicizia? Sui social i due si scambiano commenti e like reciproci e in Puglia il loro brindisi non è passato inosservato. La Guaccero è apparsa sui social con alcuni scatti da Borgo Egnazia, a Fasano, in compagnia delle amiche più care. Il calciatore, a pochi chilometri di distanza a Isola Beach, si godeva invece divertenti giornate al mare con il primogenitor Kevil.

I presupposti per un ritorno di fiamma ci sarebbero tutti. Il matrimonio di Bianca Guaccero è naufragato da pochi mesi e lei ora si dichiara single e concentrata sulla figlia. Nicola Ventola, invece, è stato sposato con la modella Kartika Luyet dalla quale ha avuto un figlio. Il fatto che, a distanza di anni dalla loro passionale relazione, si siano rincontrati più maturi e con relazioni ormai alle spalle potrebbe riaprire una relazione forse mai conclusasi.

