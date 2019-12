Bianca Guaccero sui presunti ritocchi: "Sono l'unica rifatta al contrario"

Recentemente aveva fatto discutere per aver confidato in tv di avere un solo capezzolo e ora fa di nuovo parlare di sé, sul conto del suo seno e non solo. Circa la sua esternazione hot, fatta di recente in confidenza con Jonathan Kashanian, Bianca Guaccero ha dichiarato a Detto fatto che, in realtà, lei intendeva essere ironica: “Noi abbiamo scherzato, come facciamo ogni giorno. Questa storia è diventata un affare di Stato inutile". È, nella nuova puntata della trasmissione da lei condotta su Rai 2, la Guaccero ha voluto dire la sua a margine degli ultimi rumor che indirettamente l'accuserebbero di presunti "ritocchi" alle labbra e al seno.

Nella serata dello scorso mercoledì 11 dicembre, Bianca Guaccero era apparsa nella rubrica Fatti e rifatti di Striscia la notizia, il tg-satirico di Antonio Ricci, dov'è trapelata l'indiscrezione secondo cui la stessa non avrebbe resistito alla tentazione di migliorarsi il viso e il décolleté ricorrendo a dei "ritocchini". E non è finita qui. Perché, oltre ai rumor concernenti l'aspetto fisico della Guaccero, nella nota rubrica di Striscia è emersa anche la voce secondo cui la conduttrice Rai avrebbe una liaison amorosa "clandestina" con il comico di Detto fatto, Gianpaolo Gambi. Tutte indiscrezioni, quest'ultime, che dal suo canto Bianca Guaccero ha voluto smentire nel corso della nuova puntata di Detto Fatto, trasmessa questo giovedì 12 dicembre.

Bianca Guaccero "ritoccata" e innamorata? La risposta della conduttrice

Nel servizio dei "Fatti e rifatti" curato da Striscia, la voce narrante di Ezio Greggio spifferava: “Prima di aggiudicarsi la fascia pomeridiana, Bianca si aggiudicava la fascia di Miss teenager 1995. Labbra e seno hanno destato dei sospetti. Le labbra sembrano leggermente lievitate. E che dire del seno? Beh, fa il sostenuto: sbagliamo? È così orgogliosa che il petto lo gonfia in modo naturale (la voce allude al reggiseno imbottito di cui la Guaccero si è di recente liberata nello studio di Detto fatto, ndr)”. Dal noto tg satirico -nella puntata dell'11 dicembre- la conduttrice veniva presentata ai telespettatori come una donna dalla carriera costellata da grandi successi e, per questo, Bianca ha voluto ringraziare Striscia nel suo format, senza tuttavia risparmiarsi sugli ultimi rumor trapelati nel servizio dei "Fatti e rifatti".

“Il servizio era molto carino ed auto ironico -ha esordito la Guaccero, nella nuova puntata di Detto Fatto, andata in onda questo giovedì 12 dicembre- e devo dire che la cosa che mi fa sorridere è che io sono l’unica donna che si è rifatta al contrario, cioè che si è ‘tolta’ il seno, lo ha rimpicciolito e le labbra invece sono sempre uguali”. Con tono ironico, poi, la diretta interessata ha smentito categoricamente il suo nuovo rumoreggiato flirt: “Per quel che riguarda Gambi, abbiamo una ‘storia’ artistica da un anno e mezzo. Lui è felicemente fidanzato con Oliva Ghezzi. Per cui lasciamolo stare in pace”.

