Bibbiano, tempesta social su Emma Marrone: "Ipocrita, il gommone ti aspetta"

Emma Marrone è in queste ore sotto attacco social per non aver preso posizione in merito ai fatti di Bibbiano, come invece hanno fatto i suoi colleghi Laura Pausini e Nek.

“ Se sei ‘umano’ dopo aver chiesto porti aperti e salutato Camilleri, spendi due parole di sostegno per lo schifo di Bibbiano... ma se non lo fai evidentemente non sei proprio così apolitica e neutrale. Canti la pace e l’amore e non parli di bambini? Stranamente altri cantanti più intelligenti lo hanno fatto... gente seria, non chiacchieroni ”, le scrivono su Instagram ed è questo il clima che si respira nella cerchia degli artisti italiani, forzati quasi dai loro follower a non restare in silenzio per non essere da meno di chi si è apertamente schierato, come la Pausini e Nek, contro quanto finora accertato dall’inchiesta “Angeli e Demoni” sui fatti di Bibbiano.

Nel caso di Emma Marrone nei commenti su Instagram sono in molti a non spiegarsi il suo silenzio quando in altre occasioni ha presto tuonato per far sentire la sua voce. “ Per i bimbi di Bibbiano nulla? Il tuo manager ti ha detto di no? ”, le scrivono sui social, sorprendendosi per la sua mancata presa di posizione, dato il suo “ carattere battagliero e sanguigno ”.

“ Mi aspettavo che dicesse qualcosa su Bibbiano – scrive una sua follower - e invece nulla. Anche lei fa parte dei finti buonisti e degli italiani non le importa nulla ”.

Il dibattito si accende e spuntano subito molti hater che puntano dritti alla giugulare e con leitmotiv la presunta “ipocrisia” le scrivono: “ Certo l’importante è che siano lotte di sinistra, altrimenti il tifo politico viene meno... ipocriti ... solo questo siete! ” e “ se sei del PD taci... ipocrisia portami via cara Emma ”, fino a “ vai ipocrita, il gommone ti aspetta al molo ”, con chiaro riferimento a come la Marrone si sia schierata in passato a favore dei porti aperti in tema di immigrazione.

In tanti però la difendono appellandosi al fatto che non tocca certo a una popstar esprimersi in merito, ma alla magistratura e agli inquirenti, trattandosi peraltro di un’indagine ancora in corso e invitano tutti ad abbassare i toni. “ Forse non sa nulla o magari non l'hanno informata. Ma state calmi che mica può risolvere Emma... Immagino che voi invece stiate protestando facendo sentire la vostra voce, vero?... ”, scrivono in molti, accusando chi polemizza di voler solo provocare la cantante.

“ Ma è un pretesto per criticarla...a questi non gli frega niente di questa storia ma siccome la Pausini ne ha parlato vorrebbero che lei facesse lo stesso, ma dove sta scritto? Ognuno fa quello che vuole...Andassero dagli altri cantanti a rompere ”, scrivono tanti suoi fan, arrivando a dire, in aperta polemica con il Ministro Matteo Salvini che ieri ha dichiarato: “ Onore a Nek e a Laura Pausini, chi tace su Bibbiano è complice ”, che “ ognuno fa quello che gli pare e si batte per quello che vuole. Salutaci Er Felpetta ”.

Da parte di Emma Marrone finora nessuna risposta, mentre anche ad altri cantanti italiani arrivano le medesime richieste da parte dei loro fan di rilasciare una dichiarazione in merito.



Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?