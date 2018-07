Bikini dell'estate, da Alessia Marcuzzi a Wanda Nara

Chi indossa i bikini più hot dell'estate 2018? Le celebrità italiane e internazionali mostrano le proprie grazie sui social network come Instagram e Twitter e i loro fan si complimentano per lo stile ma anche per i loro fisici mozzafiato.

Ad aprire quest'excursus c'è la top model Emily Ratajkowski che, in vacanza in Grecia, punta su uno stile vintage e minimal. Tanto minimal che in uno scatto si vede che la modella - inquadrata di spalle - non indossa il reggiseno, ma solo il tanga. Anche Bella Hadid punta sul micro, con un mini bikini a triangolo rosso: la modella scatta un selfie allo specchio dopo un bagno rinfrescante.

Tra le dive italiane, si segnala l'eclettismo di Alessia Marcuzzi, anche lei con più di un bikini, uno a triangolo e l'altro a fascia. Modelli diversi - anche un costume intero - per Mercedesz Henger, pure lei in Grecia. Tra bikini decisamente hot e costumi interi anche Wanda Nara, che tra l'altro si lascia fotografare dal marito, il calciatore Mauro Icardi, di spalle in spiaggia, dando l'esplosivo lato b alla camera.

Bikini a fascia anche per Demi Lovato: l'idolo delle teenager pubblica su Instagram un selfie con scollatura in primo piano, oltre a un dolcissimo sguardo dedicato ai fan. Costume intero invece per Kim Kardashian, che all'interno di una spa, si rinfresca con un succo d'ananas. Costume rigorosamente intero invece per Chiara Ferragni che opta per il monocromatico: bianco per il mare e il relax in piscina, rosso in attesa del suo addio al nubilato.