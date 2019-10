Billy Baldwin e la battaglia contro il cancro del figlio

" Un anno fa oggi a mio figlio Vance è stato diagnosticato un cancro ... aveva 16 anni. Lo ha fatto in silenzio…tutti lo abbiamo fatto ", con queste parole comincia il toccante post social dell'attore americano Billy Baldwin per raccontare la dura battaglia del figlio. Una lotta lunga dodici mesi, che oggi appare vinta e che l'attore ha voluto condividere con i suoi fan sul web.

" Ha fatto 28 sedute di chemio ma è rimasto molto positivo, - ha confessato su Instagram Billy Baldwin - concentrato e ha mantenuto la sua vita il più normale possibile ... ogni singolo giorno. Il ragazzo è un figlio di pu*****. Tagliente come una puntina. Divertente da morire. Duro come le unghie. Cuore d'oro. Il coraggio, la forza, l’atteggiamento, il guerriero ... mai visto niente del genere. Mai stato più orgoglioso" . A distanza di un anno da quella devastante sentenza, però, la famiglia Baldwin è tornata a sorridere. E lo ha fatto attraverso le parole di Vance, 17 anni, che sul suo profilo Instagram ha svelato di aver sconfitto il male e di essere "pulito" da ormai diversi mesi.