Biondo tamponato a Milano, lui scherza con un video social

Simona Ventura aveva scommesso su di lui e Biondo, ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, si sta confermando un cavallo vincente. Fuori dal talent targato Mediaset il giovane cantate sta spopolando. Dopo aver ricevuto il premio per miglior album "Dejavu" ai recenti Seat Music Awards, ora è pronto a tornare in radio con il suo ultimo pezzo "Japan1ce", che si annuncia come hit tormentone dell’estate.

Nelle scorse ore, però, il cantante è stato protagonista di una disavventura mentre era in giro per Milano insieme ad alcuni amici. Mentre si trovava a bordo di un auto, Biondo è stato tamponato. Un incidente, fortunatamente senza gravi conseguenze, ma sul quale l’artista, al secolo Simone Baldasseroni, ha voluto scherzare con una storia pubblicata sul suo account Instagram. Il 21enne ha ripreso, in un breve video postato poi sui social, l’amico e compagno della disavventura intento a parlare con la donna coinvolta nel tamponamento. Dal lunotto posteriore Biondo, 21 anni, mostra la discussione e lo scambio di battute tra la coppia commentando ironicamente: " Da un tamponamento a progettare una famiglia insieme è bastato un attimo. Benvenuti a Milano ".

Una frase ironica sull’accaduto per le vie di Milano, città dalla quale Biondo cerca di scalare le classifiche musicali. Il singolo "Avec Moi", dove Biondo duetta con la sua ex fidanzata, ha raggiunto gli oltre 6 milioni di visualizzazioni su Youtube e la sua nuova canzone, in uscita, venerdì 5 luglio si annuncia già un successo. Nonostante la rottura della relazione con Emma Muscat il suo percorso musicale non sembra aver subito contraccolpi, lanciandolo nel firmamento della musica italiana come nuovo talento.