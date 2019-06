È finita la love story di Emma Muscat e Biondo. L’annuncio che ha spezzato il cuore dei fan

Dopo un anno e mezzo di frequentazione è finita la storia d’amore tra Emma Muscat e Biondo. I due che si sono conosciuti fra i banchi di "Amici di Maria de Filippi", durante l’edizione numero 17 del talent di Canale 5, hanno deciso di comune accordo di mettere fine alla loro relazione. Amati dai fan e soprattutto molto attivi su instgram, in una delle stories di Biondo è stata rilasciata l’amara notizia.

La coppia già da due mesi era in crisi profonda. Si era creduto che si trattasse di una crisi passeggera, ma invece così non è stato. L’addio ufficiale è avvenuto due settimane fa ma solo poche ore fa hanno deciso di rivelare ogni cosa al mondo dei social e ai loro fan. "In queste ultime settimane in molti avete notato un cambiamento nel nostro rapporto e ora vi dobbiamo una spiegazione – racconta Biondo nella diretta su instagram -. Io e Emma sono due settimane che non stiamo più insieme. Questo non significa che non ci vogliamo più bene, anzi l’affetto è restato immutato. Non abbiamo dimenticato quello che abbiamo condiviso nell’ultimo anno e mezzo".

Durante la diretta sia Emma che Biondo sembrano molto rilassati, come se entrambi avessero già voltato pagina. "Tra noi nulla è cambiato. Stiamo bene. È stata la decisione giusta per noi – continua -. Questa estate comunque torneremo a cantare insieme. E cogliamo il momento per ringraziare tutti coloro che ci hanno sostenuto e amato. Abbiamo fatto questa diretta per evitare che si creassero gossip non veri sul nostro legame".