Black out elettrico a New York, sospeso il concerto di Jennifer Lopez

Attimi di panico e incredulità durante il concerto di Jennifer Lopez a New York sabato sera. Mentre la cantate portoricana si stava esibendo sul palco del Madison Square Garden, nello show del suo tout "It's my party", l'energia elettrica è venuta a mancare improvvisamente lasciando lo stadio completamente al buio. Un fatto degno dei migliori effetti speciali ma assolutamente non programmato e che ha creato non pochi disagi per Jlo e le migliaia di spettatori presenti.



Il black out non è stato però locale ma ha interessato tutta l'area di Manhattan dove si trovano i teatri e Time Square. Secondo quanto riportato da televisioni e media locali a lasciare mezza New York al buio è stato un incendio al trasformatore cittadino che si trova a West 64th Street e West End Avenue. Intorno alle 19 di sabato 13 un cortocircuito ha innescato un incendio che ha generato il blackout diffusosi fino a Broadway e durato per alcune ore, fino a mezzanotte.



Jennifer Lopez si stava esibendo con le prime canzoni dello show sul palco del Madison Square Garden quando, all'improvviso, l'elettricità è saltata. Strumenti, casse e altoparlanti hanno cessato di funzionare come i microfoni, che hanno reso impossibile a Jlo spiegare cosa stesse accadendo. Per diversi minuti migliaia di persone sono rimaste senza informazioni, poi, la definitiva interruzione del concerto e la lenta evacuazione degli spettatori presenti.

La cantante, che recentemente è stata vittima di un incidente sul palco dello show di Las Vegas, ha spiegato con una serie di video social cosa è successo, rassicurando i fan sulla riprogrammazione dell'evento per lunedì 16 luglio.