Jennifer Lopez, la foto con l'occhio bendato fa il giro del web, incidente sul palco?

Il tour di Jennifer Lopez sta andando a gonfie vele. "It's My Party Tour" sta registrando un largo consenso di pubblico e critica in giro per gli Stati Uniti. L’ultima tappa a Las Vegas ha riservato uno show incredibile tra giochi di luci, coreografie spettacolari e grandi performance della cantante portoricana. Sembra però che sul palco di Las Vegas sia successo qualcosa a JLo.

Sul web sta, infatti, circolando da alcune ore una fotografia che ritrae la popstar distesa a letto, cellulare alla mano, con una vistosa benda sull’occhio sinistro. Sotto la fasciatura si intravede un piccolo sacchetto, presumibilmente di ghiaccio, appoggiato su una garza. Lo scatto originale è stato pubblicato dalla Jennifer Lopez nelle stories del suo profilo Instagram di Jennifer Lopez e in poche ore ha fatto, letteralmente, il giro dei social network. A diffondere l’immagine sono stati, infatti, i fan club della cantante, condividendola con migliaia di altri follower.

Secondo quanto riportato da alcuni fan sembrerebbe che JLo sia stata colpita dal microfono all’occhio durante il suo concerto e che debba riposare un paio di giorni, con l’occhio bendato e abbondante ghiaccio, prima del nuovo spettacolo in programma a Denver il 19 giugno. Un incidente che riporta alla mente quello di appena dieci giorni fa, in cui Jennifer Lopez, in seguito a un casquet durante una coreografia, non è riuscita a risollevarsi richiedendo l’aiuto di due ballerini che l’hanno prontamente soccorsa.