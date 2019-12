Black Widow: il film Marvel con Scarlett Johansson si presenta

Black Widow sarà il primo film della “fase 4” del Marvel Cinematic Universe, si tratta di una pellicola interamente dedicata alla Vedova Nera/Natasha Romanoff, la supereroina interpretata da Scarlett Johansson.

Black Widow, la posizione nel MCU

Una delle caratteristiche dei film Marvel, fin dal primo Iron Man nel 2008, è la predisposizione di un universo cinematografico interconnesso. Con i due film degli Avengers dedicati allo scontro con Thanos, e il secondo Spiderman di Tom Holland, si è conclusa la "fase 3" e un’epoca che ha visto il primato di Iron Man e di Capitan America. Purtroppo, abbiamo anche assistito all’addio di Vedova Nera su Voromir, sacrificatasi per far ottenere ai Vendicatori la Gemma dell’Anima. Quindi, il prossimo film dedicato alla supereroina sovietica, cosa ci racconterà? Sarà una storia prequel agli eventi raccontati negli ultimi film. Precisamente si posizionerà dopo quanto visto in Capitan America: Civil War - in cui c’è stato lo scontro tra la fazione di Cap e quella di Iron Man - e Avengers: Infinity War.

Cosa sappiamo sul film

Nei precedenti film Marvel abbiamo visto Natasha Romanoff/Vedova Nera quale fondamentale supporto agli altri supereroi, fino ad arrivare poi ad un ruolo di maggior peso in Avengers: Endgame, con la guida dei Vendicatori superstiti e il sacrificio su Voromir. Ora, finalmente, un film tutto incentrato su di lei. Nel trailer diffuso di recente vediamo Vedova Nera in fuga dopo quanto accaduto in Civil War. A darle la caccia per conto del Governo americano c’è Thaddeus Ross, interpretato sempre da William Hurt, ringiovanito grazie alla tecnica CGI. Durante la sua fuga verrà però raggiunta dal passato: “ abbiamo dei conti in sospeso, dobbiamo tornare dove tutto è iniziato ”. Così, nel trailer, viene mostrata la “stanza rossa”, cioè il luogo in cui il Governo russo addestra le reclute per farle diventare “Vedove Nere”.

Cast e personaggi

Scarlett Johnasson sarà ancora Natasha Romanoff, la Vedova Nera che abbiamo visto fino ad ora nei film Marvel, ma nel prossimo lungometraggio incontrerà vecchie conoscenze, ancora non sappiamo quanto effettivamente gradite. Parliamo del personaggio interpretato da Florence Pugh, cioè Yelena Belova, un’altra Vedova Nera, successiva a quella di Natasha Romanoff, la quale anch’essa si è guadagnata il titolo dopo aver superato il medesimo addestramento nella “stanza rossa”. Allo stesso modo vedremo anche Rachel Weisz, qui nel ruolo di Melina, la quale vestirà i panni di una Vedova Nera precedente a quella di Scarlett Johansson. A far parte della squadra ci sarà infine Alexei Shostakov, cioè Red Guardian, interpretato da David Harbour (lo sceriffo Jim Hopper di Stranger Things). Attenzione a Florence Pugh, perché potrebbe essere lei a sostituire la Johnasson nel MCU.

Black Widow, quando uscirà

Dai Marvel Studios è stato ora diffuso il primo trailer, disponibile anche in italiano, insieme al poster ufficiale del film. Negli Stati Uniti l’uscita di Black Widow è prevista per il 1 maggio prossimo, ma in Italia arriverà in anticipo, il 29 aprile 2020.