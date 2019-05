Blake Lively è di nuovo incinta

Blake Lively è in attesa del terzo figlio. L'attrice, che si è fatta conoscere con il ruolo di Serena Van Der Woodsen in Gossip Girl prima di diventare una delle protegée di Anna Wintour, è sposata dal 2012 con l'attore Ryan Reynolds. I due sono una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo, tanto che i loro flirt su Instagram riescono sempre a catturare l'attenzione.

I due sono già genitori di due bambini: James, di quattro anni, e Inez, che invece ne ha poco più due. La coppia è sempre molto attenta a proteggere i propri figli dalle luci di Hollywood e dall'attenzione dei giornalisti, evitando spesso di portarli con sé nelle uscite pubbliche. In effetti, una delle ultime volte in cui i bambini hanno partecipato ad un "evento pubblico" è stato nel 2016, alla cerimonia della Hollywood Walk of Fame, quando Ryan Reynolds ha avuto il suo nome sulla strada più famosa al mondo.

Proprio nel 2016, quando era ancora incinta di Inez, Blake Lively aveva mostrato il suo pancione su un red carpet; il debutto della terza gravidanza è avvenuto più o meno nello stesso modo. L'attrice, infatti, è apparsa al fianco del marito, che sta svolgendo il tour promozionale del suo ultimo film, Detective Pikachu. Avvolta in un abito giallo di Retrofête, come riportato da Just Jared, che sembra voler richiamare il famoso pokemon che da il titolo al film, Blake Lively ha mostrato con fierezza la sua gravidanza.

