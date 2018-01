Boateng e Satta nel mirino dei social per il jet privato per Dubai

Melissa Satta ha tarscorso il suo Capodanno a Dubai. Ma poco prima della partenza è stata coinvolta in una bufera social che di fatto avrà stupito e non poco la showgirl ed ex velina. La Satta ha infatti pubblicato sul suo profilo Instagram una foto a bordo di un jet privato in partenza per il Qatar in compagnia del marito Kevin Prince Boateng. Con la coppia anche alcuni amici che sorridendo si sono mostrati nello scatto. Apriti cielo. La Satta è stata messa immediatamente nel mirino dagli haters dei social che non hanno gradito la foto accusando la coppia di "ostentare troppo la ricchezza". Una valanga di commenti è piovuta così sulla bacheca della Satta.



Come riporta l'UnioneSarda c'è chi ha alzato i toni: "Ma invece di sprecare soldi solo per i vostri vizi, fate più beneficenza visto che c'è gente che muore di fame", ha scritto un utente. E ancora: "Questo troppo ostentare lusso vi rende ridicoli". Insomma l'ex velina è stata trattata come Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis che anche durante queste Feste è stata messa nel mirino per aver usato un jet privato per le vacanze postando poi una foto sui social. Insomma alcuni utenti non digeriscono queste immagini che giudicano "poco rispettose" per chi a stento riesce ad arrivare a fine mese. Ma va detto che tanti utenti hanno invece difeso la Satta e la stessa Bruganelli sottolineando come spesso le critiche siano frutto dell'invidia...