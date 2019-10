Bobo Vieri e Costanza Caracciolo aspettano il secondo figlio?

Bobo Vieri e Costanza Caracciolo sarebbero in attesa del loro secondo figlio. Il condizionale è d’obbligo dato che ancora manca la conferma ufficiale da parte della coppia. A sollevare l’interrogativo è stato il magazine “Oggi” che ha pubblicato una foto dell’ex velina di “Striscia la Notizia” la cui silhouette di profilo lascia immaginare che nasconda un dolce segreto. Una pancia appena accennata, infatti, spunta nella foto da sotto il maglione indossata dalla bionda showgirl.

Dopo la nascita di Stella, che ha donato infinita gioia a Bobo e Costanza dopo il dramma della perdita del figlio che attendevano a causa di un aborto spontaneo, ora i due sarebbero pronti a riprovarci, magari sperando questa volta in un bel maschietto, in modo così anche da tramandare il cognome “Vieri” nel calcio, dato che anche il padre e lo zio paterno dell’ex bomber dell’Inter sono stati calciatori.

Qualche settimana fa la coppia è stata ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo”, dove entrambi hanno manifestato l’intenzione di allargare la famiglia dando un fratellino o una sorellina a Stella che il prossimo 18 novembre compirà un anno. “ Diciamo che siamo al lavoro, ci stiamo provando ”, aveva confessato al riguardo Bobo Vieri, aggiungendo che gli piacerebbe molto che, maschietto o femminuccia che sarò, amasse fare “ sport, magari calcio o tennis. E io sarei il suo allenatore. Mi piacerebbe molto che Stella diventasse una tennista. In camera sua le metterò 500 racchette e un paio di scarpe da danza e poi sceglierà lei cosa vorrà diventare ”.

L’amore Tra Vieri e l’ex Velina è nato in sordina. I due erano grandi amici prima di capire che il sentimento che li legava era ben altro che una semplice amicizia. Da qui la decisione di mettersi insieme, affrontando le sfide della vita, come il momento drammatico della perdita del figlio, finché non è arrivata Stella a unirli ancora di più e spingerli alle nozze celebrate in gran segreto alla presenza solo dei famigliari più stretti.

Adesso, dopo la foto del magazine “Oggi” che ha lanciato il gossip, ogni paparazzo è intento a spiare le forme della Caracciolo, alla ricerca della prova che attesti che la coppia è in attesa del suo secondo figlio.



Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?