“Bohemian Rhapsody” dei Queen è la canzone più trasmessa del 20° secolo

Sull’onda del film che porta lo stesso nome e che, attualmente, ha guadagnato oltre 600 milioni di dollari nei botteghini di tutto il mondo, Bohemian Rhapsody dei Queen, secondo la Universal Music ha vinto il titolo della canzone più diffusa del 20° secolo. Secondo la casa discografica, il brano e il video ufficiale hanno avuto 1 miliardo e 600 milioni di streaming battendo canzoni come “Smells Like Teen Spirit” dei Nirvana o “Sweet Child O’Mine” dei Guns N’Roses.

Lunga oltre sei minuti come ben raccontato nel film, ora candidato ai Golden Globes, è un mix singolare di ballad, opera e Hard Rock e, dopo molti anni, lo scorso mese è tornata nella top 100 della classifica di Billboard. Contenuta nell’album “A Night At The Opera”, Bohemian Rhapsdody è stato il primo successo dei Queen ad entrare nella Top 10 negli Usa ed è rimasta per nove settimane al numero uno della classifica UK. Un vero record, soprattutto per l’epoca.