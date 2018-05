Bono Vox cade dal palco durante un concerto degli U2

Piccolo incidente per Bono Vox durante un concerto degli U2 a Chicago. Nel corso della prima canzone dello spettacolo, il cantante della popolare rockband irlandese stava camminando all'indietro lungo la passerella collocata al centro della struttura, quando improvvisamente si è sentito mancare la terra da sotto i piedi ed è caduto giù dal palco. Fortunatamente, niente di rotto e lo spettacolo è continuato regolarmente

Paul David Hewson, 57 anni, conosciuto nel mondo della musica con lo pseudonimo Bono Vox, è incappato in una disavventura spiacevole. Il concerto di Chicago dell'Experience + Innocence tour 2018 era appena iniziato. Lo United Center era strapieno di fans, molti dei quali intenti a riprendere l'esibizione di uno dei gruppi più influenti del panorama del rock internazionale. Uno di loro ha caricato su Youtube le immagini della caduta dal palco di Bono. Immagini che hanno subito fatto il giro della rete.

Per fortuna Bono Vox non si è fatto nulla, è risalito subito sul palco e il concerto è ripreso regolarmente. Una curiosità. Non è la prima volta che succede qualcosa del genere agli U2. Nel 2015 The Edge, alias David Howell Evans, il chitarrista della band, aveva messo un piede nel vuoto mentre percorreva la passerella davanti al palco della Rogers Arena di Vancouver. Anche in quel caso i fans presenti avevano tirato un sospiro di sollievo, rincuorati dalle parole dell'artista: "Didn't see the edge. I'm ok!" ("Non ho visto la passerella, sto bene!").