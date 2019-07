Il boss delle cerimonie finisce in rissa: caos al matrimonio alla Sonrisa

Da quando è morto Antonio Polese, il Grand Hotel La Sonrisa di Sant’Antonio Abate sembra vittima di una maledizione. Nonostante il programma Il boss delle cerimonie sia diventato Il castello delle cerimonie, con il passaggio di consegne da Don Antonio alla figlia Donna Imma, nella struttura ne succedono di tutti i colori. Dopo gli strani fenomeni paranormali raccontati dal caposala Davide Gaetano e la confisca dei terreni per abuso edilizio, ultima in ordine di tempo è scoppiata una rissa durante il matrimonio di una coppia cinese.

Come riportato dal Mattino di Napoli, un 33enne parente dello sposo ha dato in escandescenze quando un cameriere gli ha tolto accidentalmente un piatto che doveva ancora terminare. Ritenendo il gesto maleducato e disonorevole, l’uomo è andato su tutte le furie e ha rotto il piatto in testa al malcapitato.

Il boss delle cerimonie, il matrimonio cinese finisce in rissa

Non contento, il parente dello sposo – che nel frattempo era stato fermato dai famigliari e portato nella hall dell’hotel – ha afferrato il monitor di un computer e ha tentato di lanciarlo addosso ad alcuni dipendenti della struttura.

Quando il responsabile della Sonrisa ha chiamato i carabinieri della sezione radiomobile di Castellammare e i soccorsi per il cameriere ferito, è accaduto l’impensabile: l’aggressore si è scagliato contro gli agenti delle forze dell’ordine colpendoli con calci e pugni. L’uomo è stato poi bloccato e arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, oltre che denunciato per lesioni nei confronti del cameriere. Giudicato con rito direttissimo, il 33enne è stato già condannato ad un anno di reclusione con sospensione della pena.

Malgrado la colluttazione e i tafferugli, Il castello delle cerimonie resta confermato nei palinsesti tv: i nuovi episodi della terza stagione andranno in onda su Real Time (che a settembre festeggia dieci anni di vita sul digitale terrestre) a partire dal 30 agosto 2019.