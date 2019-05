Brad Pitt grande assente al compleanno della figlia Shiloh

I "Brangelina" sono ormai un ricordo lontano, come stabilito dal giudice nella recente sentenza di separazione. Ma, a quanto pare, la reunion non riesce a concretizzarsi neppure nelle occasioni importanti. L’ultimo evento in ordine di tempo che poteva far tornare insieme (almeno per qualche ora) la popolare coppia è stato il compleanno di Shiloh, al quale Brad Pitt non ha però preso parte. Dissapori tra i due? Impegni di lavoro di Pitt? La questione non è chiara.



Angelina Jolie, per festeggiare il 13esimo compleanno della figlia Shiloh, ha infatti organizzato una giornata speciale con tutti i figli della coppia all'Escape Room "The Basement" di Los Angeles. Tutti presenti (compresi alcuni amici di Shiloh) e tutti decisamente divertiti dall’esperienza (come riporta Yahoo sul suo portale) in una serata a base di enigmi da risolvere, torte a tema e giochi di magia. Unico grande assente papà Pitt che, secondo indiscrezioni, si trovava a Venezia in compagnia di un caro amico e non per impegni ufficiali (ma in giro per musei). Difficile capire cosa abbia trattenuto lontano Brad Pitt tanto da mancare alla festa della sua primogenita, lui che è sempre stato molto presente nella vita dei figli anche dopo il divorzio dalla Jolie.

Dal canto suo, invece, Angelina Jolie sta seguendo da vicino i figli, per i quali si sta impegnando in un nuovo progetto televisivo con la BBC. L’attrice starebbe, infatti, curando la realizzazione di un programma di attualità e notizie dedicate ai bambini e ai ragazzi, un format culturale adatto alle famiglie e di impronta culturale.

