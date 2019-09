Brad Pitt è di nuovo innamorato dopo Angelina?

Quello che abbiamo visto sfilare a Venezia, quasi un mese fa, è un Brad Pitt decisamente diverso: libero dai suoi mostri e con la voglia di ricominciare. Ma davvero questo è solo il risultato di una buona terapia e degli amici Alcolisti Anonimi? A quanto pare no: dietro questo grande cambiamento pare ci sia lo zampino di una donna.

La fortunata sarebbe Sat Hari Khalsa, 50 anni, bionda, designer americana di gioielli e guru spirituale. Sat Hari avrebbe vissuto moltissimi anni in India, dove ha studiato le pietre preziose e la simbologia ad esse collegata. Ha poi creato una linea di gioielli molto famosa e apprezzata ad Hollywood, anche dalla ex moglie di Brad, Jennifer Aniston, che avrebbe indossato più di un suo pezzo. Oltre alla passione per i gioielli, si occuperebbe anche di “spiritualità”. Proprio questo suo secondo “lavoro”, l’avrebbe avvicinata a Brad Pitt.

Pare che i due si siano conosciuti circa un anno fa in occasione di un evento organizzato da Anthony Keidis dei Red Hot Chili Pepper, che è stato in passato un cliente di Sat Hari Khalsa. Secondo il Daily Mail, i due erano seduti allo stesso tavolo e da lì è iniziato tutto. Non si erano più visti insieme, fino al 19 settembre, quando alla prima di Ad Astra a Los Angeles sarebbero stati nuovamente pizzicati insieme.

Come, però, ha fatto notare la rivista E!News, nessun loro atteggiamento ha confermato che quello fosse “un appuntamento” e che Sat Hari Khalsa fosse alla premiere in veste di fidanzata. Il sito di gossip sostiene che si tratti più di un rapporto professionale, grazie al quale Brad Pitt starebbe risolvendo i suoi problemi con l’alcool. “ Sat è una gradita boccata di aria fresca e di spiritualità nella sua vita - ha riferito una fonte a E! News- Brad sente che ha molto da imparare per migliorare se stesso ”.