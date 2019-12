Brad Pitt parla dei suoi problemi di alcol

Brad Pitt si è aperto sulla sua dipendenza da alcol in un’intervista ad ampio raggio con l’attore Anthony Hopkins.

I due artisti - che hanno lavorato insieme in due film, “Vento di passioni” e “Vi presento Joe Black” - hanno interagito per un articolo apparso di Interview Magazine, come riporta il DailyMail: il numero in questione verte sulla dipendenza da alcol e il perdono. Hopkins ha esordito dicendo al collega di aver letto dei suoi problemi passati e Pitt ha risposto che bere per lui rappresentava una via di fuga. L’anziano attore gli ha chiesto se fosse necessario e l'ex marito di Angelina Jolie ha risposto come lo fosse “ in una certa misura ”.

Pitt ha ricordato che Hopkins, a sua volta, si era aperto sui suoi problemi con l’alcol quando hanno lavorato in “Vi presento Joe Black”, sottolineando come ci fosse della bellezza nel riconoscere i propri errori. “ Penso - ha affermato Pitt - che viviamo in un momento in cui siamo estremamente giudicanti e veloci nel trattare persone come fossero usa e getta. […] Abbiamo sempre dato grande importanza all’errore. Ma la prossima mossa, quello che si fa dopo l’errore, è ciò che definisce davvero una persona. Facciamo tutti degli errori. Ma qual è il prossimo passo? ”. Pitt ha aggiunto che culturalmente la società non è preparata ad attendere il passo successivo di una persona, mentre per lui questo passaggio è fondamentale.

Secondo Pitt, per stare bene bisogna avere uno scopo, dare un significato alla propria vita. Per raggiungere quest’obiettivo è necessario, secondo l’attore, essere creativi e stare con le persone che si amano.

Hopkins ha raccontato che “C’era una volta a Hollywood”, l’ultimo film interpretato da Brad Pitt, è stato anche uno dei pochissimi film che ha visto al cinema. L’attore gallese, che ha 81 anni, ha affermato di non avere più la passione per vedere i film sul grande schermo.

Si ritiene che i problemi con l’alcol di Pitt siano stati fondamentali nella sua rottura con la moglie Angelina Jolie. L’attore sta cercando di recuperare il rapporto con i figli, in particolare con il più grande Maddox, che al momento vive in Corea del Sud, dove studia all’università: pare che padre e figlio non si rivolgano la parola da quando litigarono su un volo verso Los Angeles. Quel litigio si dice sia stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso nella relazione tra Jolie e Pitt.

