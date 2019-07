Brad Pitt si ritira dalle scene? "Potrei già essere un dinosauro"

Brad Pitt è uno degli attori più iconici e amati di Hollywood degli ultimi decenni. Occhi azzurri e capelli biondi, l'artista americano ha fatto innamorare generazioni di cinefili con le sue interpretazioni profonde e sempre diverse. A 55 anni, l'attore sembra essere intenzionato a lasciare la scena, dedicandosi ad altri ruoli e facendo spazio ai giovani.

È quel che è emerso dall'ultima intervista che l'attore ha rilasciato alla versione australiana del magazine GQ. Le parole di Brad Pitt sembrano essere quasi un addio al cinema da protagonista: “ Credo davvero che questo sia un gioco per uomini più giovani di me. ” Lo stesso attore afferma che i ruoli per gli interpreti più maturi non mancano, anzi, ma con molta freddezza e lucidità ammette che “ si tratta semplicemente di una selezione naturale. ” Le sue interviste sono sempre caratterizzate da una giusta dose di ironia e di autoironia e anche in questo caso, nonostante la delicatezza del discorso, Brad Pitt non ha tradito la sua indole con una battuta divertente: “ Potrei essere già un dinosauro e nemmeno saperlo. ” Se davvero Pitt decidesse di lasciare il cinema, il suo addio sarebbe il preludio alla fine di un'epoca.

Non è la prima volta che il divo di Hollywood rilascia dichiarazioni che sembrano più che altro essere dei bilanci della sua vita e lunghissima carriera. Dopo quasi 40 anni di carriera alle spalle, Brad Pitt sembra aver assurto nel suo carattere e nella sua indole un velo di malinconia. Il sorriso è sempre quello del sex symbol che ha fatto sognare per tantissimi anni ma qualcosa nell'attore sembra essersi spezzato, portandosi via la sua leggerezza scanzonata. Molti seguaci attribuiscono questo cambiamento alla fine della relazione con Angelina Jolie ma i motivi potrebbero essere molto più profondi. Per chi, come lui, è stato un sex symbol per decenni non è facile accettare i segni del tempo che passa, perché non sono solo le donne a subirne gli effetti. Per altro, pare che di recente le cose tra Brad Pitt e Angelina Jolie stiano andando meglio e i loro rapporti sembra si siano distesi. Di recente, infatti, una fonte vicina all'ex coppia ha affermato che sono finiti i tempi dei conflitti pesanti tra i due nel dietro le quinte, aneddoti per che per tanti anni hanno riempito le pagine del gossip. D'altronde, l'età che avanza non porta solo qualche ruga ma anche un po' di saggezza in più, soprattutto quando c'è da pensare al benessere dei figli.