"Bradley Cooper è ancora single". La vita dopo la separazione da Irina

La fine della storia d’amore tra Bradley Cooper (attore e regista) e Irina Shayk (modella di origini russe) ha popolato per mesi le prime pagine dei settimanali di gossip. Il caso è esploso come una vera bomba dopo le riprese di A Star is Born. La relazione tra i due infatti pare sia stata minata dalla presenza di Lady Gaga, la quale avrebbe fatto da terza incomoda in una storia già traballante e per nulla stabile. I soggetti in causa non hanno però mai confermato i rumor e i pettegolezzi. Solo Lady Gaga di recente ha affermato che l’alchimia con Bradley Cooper è stata il frutto di un ottimo lavoro sui personaggi del film. Intanto però la relazione fra il regista e modella è naufragata miseramente.

Mesi dopo quanto è accaduto, si sono perse letteralmente le tracce per i divi del mondo dello spettacolo. Se Irina si è dedicata solo alla sua carriera da modella, è proprio Bradley Cooper che è scomparso dai radar, almeno fino a qualche giorno fa. Come è stato riportato alla stampa americana da una fonte anonima ma vicina al celebre attore, la vita di Cooper procede senza problemi, calma e tranquilla. Vive a New York per poter stare vicino alla figlia che è nata dalla sua relazione con Irina, e volutamente si è allontanato dal mondo gliterrato di Hollywood: nessun red carpet, nessuna intervista e, soprattutto, nessun film all’orizzonte. La fonte ammette che Bradley Cooper è in forma e in salute, e soprattutto, sta cercando di mettere in ordine la sua vita dopo quanto è accaduto. È stata proprio la gola profonda a confermare inoltre i rumor che erano trapelati in rete nelle ultime ore. L’attore è stato avvistato a Manhattan, in un condominio della Grande Mela, durante la parata tradizione del Giorno del Ringraziamento. La fonte conferma che Bradley Cooper era passato a salutare alcuni amici.

"È chiaro che è ancora single e che è sua intenzione mantenere un profilo basso – afferma la fonte anonima – . E’ rimasto in città solo per stare vicino alla figlia e permettere alla madre di seguire i suoi impegni di lavoro". Pare che la separazione fra Bradley ed Irina è avvenuta pacificamente. I due prendono strade differenti ma restano uniti per non creare scompiglio nella vita della figlia. E la scintilla tra i due non è più scoppiata, la relazione è già un vago ricordo.