"Con Bradley Cooper? Solo una recita". Lady Gaga rompe il silenzio sulla presunta relazione con l’attore di A Star is Born

Per mesi e mesi la presunta storia d’amore fra Lady Gaga e Bradley Cooper ha popolato le prime pagine dei settimanali di gossip. I due hanno recitato insieme nel pluri-famoso “A Star is Born”, film vincitore di un Oscar come Miglior Colonna Sonora Originale, e complice il grande successo del lungometraggio, sono cominciate a trapelare news e indiscrezioni di una possibile love story che si sarebbe consumata anche al di fuori della finzione cinematografica. Questo rumor non è mai stato confermato, ma sta di fatto che la vita dei due artisti è stata letteralmente sconvolta.

Lady Gaga in procinto di sposarsi con Christian Carino, ha annullato il fidanzamento a qualche mese dall’atteso "si" e stessa cosa è successo con Bradley Cooper, il quale ha lasciato la modella Irina Shayk dopo diversi anni di fidanzamento. La vicenda però adesso ha un colpo di scena. Lady Germanotta, intervista da Oprah Winfrey in un numero speciale di Elle America, che tra l’altro ha dedicato anche la cover story alla reginetta del pop, svela tutti i retroscena del film di successo e, finalmente, racconta tutta la verità sul legame con Bradley Cooper.

"Credo che una parte della stampa si è dimostrata alquanto sciocca su quanto è accaduto – esordisce Lady Gaga -. Io e Bradley dovevamo ricreare una storia d’amore ed è normale che il nostro obbiettivo fosse riprodurre una relazione il più reale possibile. Tutto doveva essere normale, dovevamo trasmettere al pubblico un sentimento e una sensazione altrimenti il film non avrebbe avuto ragione di esistere – e aggiunge-. Anche durante la cerimonia degli Oscar tutto era finto. Il pubblico però doveva percepire l’amore dei due protagonisti".

Infatti quella performance è stata molto apprezzata proprio per il fatto che fosse stata molto reale, come se i due non stessero recitando per davvero. "Abbiamo sognato di bucare l’obbiettivo e ci siamo riusciti – continua Lady Gaga-. Abbiamo studiato tutto nei minimi dettagli. Dagli sguardi ai sospiri, fino al movimento del nostro corpo. Se fosse stata una vera storia d’amore non sarei mai riuscita a suonare insieme a lui il pianoforte".

E dopo quanto è accaduto entrambi sono andati avanti con la loro vita. Bradley Cooper ora è single, ma resta comunque molto legato alla famiglia che ha costruito con la sua ex; Lady Gaga invece pare che si sia legata a Dan Harton, tecnico del suono, ma anche in questo caso non c’è nessuna conferma in merito.