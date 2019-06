Breaking Bad: Giancarlo Esposito vuole uno spin-off su Gus Fring

Buone notizie per i fan di Breaking Bad, Vince Gilligan potrebbe avere ancora a che fare con le vicende dei soci di Walter White.

Con uno dei finali più apprezzati di sempre nel mondo delle serie tv, Breaking Bad nel 2013 salutava i suoi fan lasciando tuttavia una piccola speranza per il suo ritorno. I personaggi e la storia sono tornati, anche se sottoforma di prequel in una serie tv interamente dedicata all’avvocato di Walter White, con risultati decisamente soddisfacenti. Bob Odenkirk con Better Call Saul ha così dimostrato non soltanto la sua bravura nel ruolo ma ha anche dato il giusto riconoscimento a Saul Goodman, il quale nella serie madre aveva una parte minore rispetto ai protagonisti Walter White e Jesse Pinkman.

Proprio riguardo a quest’ultimo è sempre più concreta la possibilità di un sequel di Breaking Bad, nella veste di film e non di serie tv, in cui si affronterà la fuga di Jesse dopo il famoso episodio “Felina”. Anche se Aaron Paul sembra non saperne niente del progetto, è probabile che questo stia avanzando in modo discreto. Si dice infatti che il film sarà prodotto e distribuito da Netflix, con la sceneggiatura e la regia affidate sempre a Vince Gillian. Bryan Cranston ha escluso un suo ritorno come Walter White ma di questi tempi può accadere di tutto e la sua presenza sarebbe un colpo di scena enorme.

A quanto pare però c’è spazio ancora per una nuova serie tv. Durante un’intervista rilasciata alla rivista Hollywood Reporter, l’attore Giancarlo Esposito, che nelle due serie ha interpretato Gustavo Fring, ha espresso il suo pensiero circa un nuovo capitolo delle vicende criminali di Albuquerque e dintorni.

“ Dovrebbe essere l'ascesa di Gus. C'è molta storia dietro il personaggio di Gus. Ma vorrei fare solo 13 o 10 episodi e basta, così da avere un’idea della storia precedente e andare avanti ”. Per Giancarlo Esposito quindi si tratterebbe di una serie tv di una sola stagione, in cui viene condensato tutto il meglio della storia di Gus Fring e della sua organizzazione celata dietro la catena di fast food “Los pollos hermanos".

In attesa di conferme per il film sequel dedicato a Jesse Pinkman e per la serie spin-off su Gus Fring i fan di Breaking Bad possono sorridere, c’è ancora molto per cui emozionarsi.