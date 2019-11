Brian Tarantina, star di Donnie Brasco, ​trovato morto nella sua abitazione

Brian Tarantina, l’attore italoamericano famoso per i ruoli in film come "Carlitòs Way" e "Donnie Brasco", è stato trovato morto nella sua abitazione di Manhattan. Il corpo del 60enne è stato ritrovato privo di vita sul divano del suo appartamento dalla nipote. A nulla è valso l’intervento dei paramedici, che sono giunti sul posto e che hanno solo potuto constatare la morte dell’uomo. Le cause del decesso rimangono però un mistero. Per questo la polizia sta vagliando tutte le ipotesi e ha disposto ulteriori accertamenti nell’appartamento e l'autopsia per determinare le cause esatte della morte.

Secondo quanto riportato dal settimanale The Hollywood Reporter Brian Tarantina sarebbe morto a causa delle complicazioni di una recente malattia. L'agente dell'attore, Laurie Smith, ha dichiarato che " pochi mesi gli era stato diagnosticato un problema cardiaco ed era stato ricoverato in ospedale. Lo conosco da anni. Era un attore fantastico, molto, molto talentuoso e una persona molto dolce. Sono scioccata e molto triste" . Per la rivista TMZ, invece, la morte di Brian Tarantina sarebbe dovuta a un’overdose di droga. Una fonte della polizia avrebbe riferito al giornale che vicino al cadavere sarebbe stata trovata una sostanza bianca in polvere.

Nato a New York il 27 marzo 1959 da genitori di origine italiana e irlandese, Brian Tarantina era un attore molto apprezzato nell’ambiente televisivo e cinematografico. Sono celebri i ruoli da criminale italoamericano ricoperti nel film cult "Carlitòs Way", per la regia di Brian De Palma, e "Donnie Brasco" di Mike Newell. Tarantina aveva anche lavorato nelle serie televisive "Una mamma per amica" "Law & Order", "Miami Vice", "ER" e "The Sopranos". Il suo ultimo ruolo è di quest’anno nella serie "The Marvelous Mrs. Maisel", che ha vinto un premio della Screen Actors Guild per la migliore interpretazione di gruppo in una serie comica.