Come brilla Maluma

Madonna andata e ritorno. Il colombiano Maluma era una star anche prima, ha concesso feat. a Shakira e Ricky Martin e ha appena vinto un Latin Grammy. Ma la collaborazione con Madonna in Medellin lo ha proiettato davvero a ogni angolo del globo. E adesso questo disco 11:11 esce davvero sotto i riflettori planetari. Intanto la signora Ciccone ricambia il favore, cantando con un tono quasi imprevedibile in Soltera. E la lista di ospiti di questo disco che sarà un best seller si allunga con l'infinita lista di Ricky Martin, Zion e Lennox, Sech, Chencho Corleone, Farina, Ozuna e Nicky Jam. Il mondo è latin, i ritmi spesso reggaeton e quindi il suono è quello che domina le classifiche. L'omologazione è dietro l'angolo, ma il livello medio è alto.