Britney Spears non si piace nelle foto dei paparazzi: "Nessuno si chiede se siano fake"

Dopo aver posticipato a data da destinarsi il suo nuovo residency show, il "Britney Domination", la "Santa di Las Vegas" è tornata a far parlare di sé. Questa volta Britney Spears ha diviso l'opinione del popolo del web pubblicando un'Instagram story suddivisa in due video, che la immortalano mentre ha uno sfogo con i follower.

A far perdere le staffe alla cantante americana sono state alcune foto realizzate dai paparazzi, durante la sua ultima vacanza trascorsa con il fidanzato Sam Asghari a Miami. Degli scatti che la pop princess considera "fake" e, quindi, non veritieri.

Britney Spears divide l'opinione del popolo del web

“Ho una domanda per tutti voi - ha chiosato visibilmente stizzita la popstar, sul suo profilo Instagram-. Ultimamente molti fan criticano le persone e dicono che le foto e i video che vengono pubblicati non sono nuovi o che addirittura sono fake. Ma nessuno si chiede se le foto dei paparazzi siano fake. O sei i paparazzi facciano delle modifiche alle foto. Questa è la notizia veramente reale. Ieri sono andata a nuotare e in quelle immagini sembra che io pesi 20 kg in più di come sono in realtà. Questa sono io adesso e sono magra come un ago. Ditemelo voi cos’è reale”.

I videofilmati dello sfogo di Britney Spears, condivisi in rete, hanno ricevuto molti commenti di supporto da parte dei fan, ma non sono mancate le critiche. "Magra come un ago è un po' troppo", scrive qualcuno su Facebook. E ancora: "Magra come un ago?". Tra i messaggi riportati dai sostenitori della cantante sui social, si legge invece: "Ha ragione al 100%".

