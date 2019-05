Brooklyn Beckham e Hana Cross debuttano sul red carpet di Cannes

Brooklyn Beckham e la fidanzata, Hana Cross, hanno calcato insieme il red carpet del Festival di Cannes conquistando pubblico e fotografi. Quello della coppia è stato un vero e proprio debutto all'evento francese, ospiti alla premiere di "Once Upon A Time in Hollywood" di Quentin Tarantino. Sorridenti e a loro agio hanno mostrato una grande complicità tra sguardi, baci ed effusioni davanti agli obiettivi di centinaia di fotografi provenienti da tutto il mondo. Lui, 20 anni figlio di David e Victoria Beckham, in smoking nero e tatuaggi in bella vista, lei modella di 22 anni, con uno splendido abito lungo in pelle con spalline sottili, entrambi firmati Ferragamo.

Per una volta Brooklyn Beckham ha posato la macchina fotografica (visto che fa il fotografo di professione) per mettersi davanti agli obiettivi, incantando Cannes con la fidanzata Hana. I due hanno poi preso parte all'evento serale "Chopard Gentelemn’s Evening", un party eslcusivo svoltosi al Rooftop Chopard, trasformata per l'occasione un lussuoso club in stile British. Il tempo per indossare nuovi abiti firmati: una tuta a stampa floreale con decoltè in bella mostra per lei e un completo casual per lui, con tanto di cappello e macchina fotografica attaccata alla cintura dei pantaloni.

Non c'è dubbio che sia la loro, la coppia che più ha incuriosito al Festival di Cannes, soprattutto per i dolci baci dietro al collo che Brooklyn Beckham ha dato alla compagna proprio durante il red carpet. La loro relazione, che dura ormai da quasi un anno, appare più solida che mai e sembra aver ottenuto anche il benestare della famiglia Beckham, che in più occasioni l'ha resa partecipe di eventi importanti come il recente compleanno di Victoria.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?