Brooks Nader, la modella di Sports Illustrated si sposa

Meravigliosa, in abito bianco di Oscar de la Renta, è la modella Brooks Nader: la giovane si è sposata con il fidanzato Billy. La bellissima è il volto di spicco di Sports Illustrated e, ancora, protagonista della linea costumi. A soli 22 anni, Brooks è una modella molto richiesta e ora già moglie: le celebrazioni hanno avuto luogo a New Orleans, con tanto di parata finale in puro stile Mardi Grass. I 310 ospiti presenti all'evento privato hanno potuto assistere a una cerimonia romantica ma molto elegante, un momento davvero magico per la neo coppia.

La modella ha pubblicato sul suo profilo Instagram alcuni degli scatti ufficiali della cerimonia e dell'evento, foto acquistate in esclusiva dalla rivista People. Il matrimonio ha occupato quasi un anno di tempo, tra preparativi e dettagli: una programmazione serrata con tanto di prenotazione dei luoghi per la cerimonia e del party, ma l'esito stupefacente ha ripagato di tutta la fatica spesa.

Sports Illustrated Swimsuit star Brooks Nader wows in an Oscar de la Renta gown as she marries fiancé Billy https://t.co/lfDKSDQZy1 — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) 18 dicembre 2019

La cerimonia dal tono regale si è avvalsa della presenza di molti esperti di settore, tra designer e wedding planner, ma la ciliegina finale è stato un fuoriprogramma, con tanto di mini parata in puro stile Mardi Grass, con tanto di strade chiuse e con la polizia a gestire la calca di curiosi. Per i festeggiamenti Brooks ha optato per un abito a sirena di Viero Bridal, dalla linea aderente, in grado di sottolineare il suo corpo perfetto. Per molto tempo l'amore per Billy è stato vissuto clandestinamente, a causa della giovanissima età della ragazza: infatti sua madre ha saputo di lui solo al momento della proposta di matrimonio.

Brooks è molto richiesta come modella e solo il mese scorso è volata a Bali per posare per la nuova linea di costumi, per la prossima pubblicazione di Sports Illustrated Swimsuit Issue 2020. Subito dopo è parita alla volta di Cabo San Lucas, dove ha celebrato un movimentato addio al nubilato, con tanto di passaggio al pronto soccorso. Un anno davvero unico per la giovanissima, che sembra pronta a conquistare il mondo grazie alla sua bellezza e alla sua grazia naturale.

