Buckingham Palace offre lavoro

Lavorare in un palazzo reale come Buckingham Palace è il sogno di molti per diversi motivi: uno stipendio fisso, la possibilità di passare gran parte della giornata in luoghi da favola e, perché no, riuscire a incontrare la regina Elisabetta, o il principe William con Kate Middleton. Il sogno può diventare realtà e non serve nessuna fata. Basta inviare il curriculum e attendere (e sperare). Buckingham Palace, così come Clarence House, la residenza del principe Carlo oppure Kensington Palace, dove vivono i Cambridge non sono posti così irraggiungibili da un punto di vista professionale. Vanity Fair svela che ci sono sempre posizioni lavorative aperte, sia a tempo indeterminato che determinato. La Royal Family cerca giardinieri, chef, esperti in Comunicazione, assistenti per diverse mansioni, curatori d’arte e l’elenco è piuttosto lungo. Del resto la manutenzione dei castelli dei Windsor, gli uffici stampa dei membri della Casa Reale, l’organizzazione di eventi e iniziative richiedono un gran numero di persone che se ne occupino con costanza e impegno.

Se pensate che per lavorare a Buckingham Palace o a Frogmore Cottage serva la cittadinanza britannica, vi sbagliate. Basta avere il permesso di lavoro valido per il Regno Unito. Sul sito ufficiale Royal.uk si trovano tutte le descrizioni delle offerte di lavoro disponibili, le indicazioni su come inviare il curriculum, il tipo di contratto e lo stipendio che riceveranno coloro che verranno selezionati. A proposito di compensi, va sottolineato che non si tratta di paghe astronomiche, però trovare un lavoro alle dipendenze della Royal Family potrebbe essere un buon inizio e, magari, un salto di qualità che renderebbe il curriculum molto più interessante per cercare di ottenere eventuali, futuri impieghi. Negli ultimi tempi la regina Elisabetta ha messo un annuncio per trovare un social media manager. Il fortunato sarà ricompensato con 44mila euro all’anno, 33 giorni di ferie, il pranzo e un contributo pensionistico del 15% versato dal datore di lavoro, cioè Lilibet.

Circa un anno fa Sua Maestà cercava un lavapiatti a tempo pieno nelle cucine di Buckingham Palace, come riporta Vanity Fair. Non era necessaria alcuna esperienza, poiché il prescelto sarebbe stato formato. Lo stipendio previsto era di 22mila euro all’anno e c’era la possibilità di contribuire, all’occorrenza, alla preparazione dei piatti. In più la persona selezionata avrebbe vissuto a palazzo, ma con la valigia sempre pronta, in quanto erano previsti spostamenti nelle altre residenze. Lavorare per la Royal Family è una possibilità alla portata di molti, ma è anche un impegno che richiede massima serietà, impeccabilità e dedizione. Del resto solo il genio della lampada offre tre desideri senza chiedere nulla in cambio, per poi realizzarli, però, secondo interpretazioni del tutto impreviste.