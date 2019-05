Bufera sul concerto delle Spice Girls. I fan criticano anche lo show di Cardiff

La settimana scorsa, nel cuore di Dublino, ha preso il via l’atteso tour reunion delle Spice Girls. La band che non è tornata nella sua formazione originale, ha trovato comunque l’affetto dei fan che, con gioia, hanno accolto a braccia aperte il ritorno del celebre gruppo anni ’90. Ma ci sono dei problemi.

Come è accaduto nella tappa al Croke Park di Dublino, il concetto delle Spice Girls che si è svolto a Cardiff, ha avuto sostanziali problemi di acustica. Anche questa volta i fan della girl band hanno riversato su i social le loro critiche più pungenti.

"Grazie per aver partecipato al nostro show. Ci scusiamo per i problemi di acustica, ma sicuramente a Cardiff andrà a meglio", ha scritto Mel B. in un tweet pubblicato qualche giorno fa. Le cose invece non hanno funzionato neanche per la seconda tappa del tour. Come ha riportato Foxlife, alcuni fan della band hanno chiesto il rimborso del biglietto dopo quanto è avvenuto al Principality Stadium di Cardiff. Molti spettatori hanno deciso di lasciare lo show in anticipo perché, a causa di una pessima acustica, non hanno potuto ascoltare in tranquillità le canzoni intonate dalle Spice. È su i social che si leggono le critiche da parte dei fan . "Licenziate il tecnico del suono", si legge. "Ho aspettato questo momento da una vita. L’audio era così pessimo che non sono riuscito a capire quale canzone era stata suonata", commento un altro fan.

Ad ogni modo, nonostante che critiche, il live delle Spice Girls, è stato comunque un trionfo di luci e colori.