Buffon-D'Amico in dolce attesa?

Gianluigi Buffon non sa quale sarà il suo futuro dato che ha deciso di non continuare la sua esperienza al Psg e non ha ancora trovato un club disposto a dargli fiducia. Il 41enne di Carrara sta vagliando le varie offerte e tra l'amarcord di rivederlo al Parma, l'idea che prenda il posto di Iker Casillas al Porto c'è anche l'ipotesi, ad oggi remota, che possa decidere di appendere i guantoni al chiodo nel caso in cui non arrivasse non un'offerta allettante e con un progetto serio. Buffon potrebbe anche entrare nella dirigenza della Juventus, oppure prendersi un anno sabbatico per dedicarsi alla sua famiglia.

Gigi, in questo momento, dunque non pensa al calcio giocato ma solo alle vacanze dopo una stagione difficile al Psg, dove ha sì vinto il campionato ma dove è uscito amaramente, e anche per i suoi errori, dalla Champions League. L'ex capitano della nazionale italiana si sta godendo il relax in Versilia insieme a Ilaria D'Amico e al figlio Leopoldo Mattia. Secondo quanto riporta Diva e Donna, però, la coppia sarebbe in attesa di un figlio dato che un paparazzo ha sorpreso il piccolo di casa Buffon dare un bacio sulla pancia alla giornalista di Sky. Dopo i due figli maschi avuti con la sua ex moglie Alena Seredova e dopo il maschietto avuto con la D'Amico se questa presunta gravidanza fosse confermata Buffon sarebbe pronto a calare il poker.