Il "bullo" Rubio già in Rai (E per parlare di cyberbullismo)

"Licenziato" (anche se lui sostiene di essersene andato) da Discovery Channel e ora diretto verso la Rai. E prima ancora che viale Mazzini valuti l'appello dei renziani di Italia Viva perché gli venga affidato un programma "che parli di ultimi e periferie e sappia interessare i giovani", trasformandolo definitivamente in un "martire" perché anti Salvini.

Quella di Chef Rubio è una parabola strana. Stando a quanto rivelano Alberto Dandolo su Dagospia e Marco Leandri su DavideMaggio.it, infatti, il cuoco di Unti e Bisunti apparirà già nelle prossime ore negli studi Rai. E in particolare sarà ospite come testimonial in un programma in seconda serata dedicato al cyberbullismo in onda sulla seconda rete. E questo nonostante sui social lui non abbia mai toni pacati, soprattutto contro Israele (un Paese "nazista" composto da "esseri abominevoli", sostiene, mentre i sionisti sono "cancro dell'umanità" e i sovranisti devono essere "eliminati fisicamente") e contro Salvini. Ma anche contro Saviano e Vendola (che lo ha anche denunciato).

Un atteggiamento che lo aveva fatto annoverare tra i bulli pure da una delle paladine della sinistra, Selvaggia Lucarelli. A cui lui aveva risposto con la solita "classe": "Sta cosa che non gliel’ho dato non gli va giù". Lui che in passato ha detto che il bullismo è sempre esistito: "Si soffriva, ma al contempo si cresceva e ci si fortificava", scriveva, " Perché come si poteva, a pizza (o insulto) si rispondeva per le rime, e se non ci si riusciva o si chiedeva aiuto a cugini/amici/fratelli per spaventare il prepotente di turno o ci si faceva furbi e si evitava il confronto girando alla larga ".

Eppure domani sarà in Rai, ospite di #Ragazziincontro. La seconda puntata della trasmissione dedicata - appunto - al cyberbullismo vedrà stavolta protagonista Milano e in particolare gli studenti di una scuola superiore di Baggio, quartiere periferico non lontano da San Siro. I ragazzi ascolteranno anche il racconto di Paolo Picchio, il papà di Carolina Picchio. La giovane si è tolta la vittima nel 2013 a Novara dopo essere stata presa di mira da alcuni compagni di classe. Resta da capire come Rubio possa contribuire al dibattito...