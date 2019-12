C’è aria di crisi fra Kate Middleton e il Principe?

È stato un Natale dolceamaro per Kate Middleton e il principe William. Non sono bastate le foto durante l’annuale messa del 25 Dicembre a scacciare lo spettro di una crisi fra i duchi di Cambridge. E a confermare i rumor ci avrebbe pensato anche un esperto di Corte, il quale rivela che tra i due la crisi è più vera di quanto si possa credere. Si ipotizza che, a breve, ci sarà anche un annuncio importante.

Omid Scobie è uno dei più grandi esperti di Corte e uno fra i più celebri studiosi della Royal Family, e ammette che la situazione tra Kate e Il Principe non è facile, anzi è più complicata del previsto. Nel corso della sua trasmissione radiofonica, rivela tutti i suoi dubbi sulla questione. A dare man forte all’esperto, pare sia stato proprio il gesto inconsulto che Kate Middleton avrebbe rivolto al marito durante la trasmissione culinaria a cui, qualche giorno fa, hanno preso parte. Un gesto che non è passato inosservato e che, inevitabilmente, ha gettato un alone oscuro sulla vita di coppia. Quel gesto è stato analizzato da ogni angolazione possibile e pare che sia inequivocabile: tra Kate e Middleton e William la crisi sarebbe più che reale. E l’esperto lo conferma.

"Lo spettro della crisi c’è. I fatti parlano chiaro – afferma l’esperto – C’è da aspettarsi un annuncio molto importante da parte dei reali durante le vacanze di Natale. E’ un momento molto tranquillo per il popolo inglese, ed è un grande momento per annunciare le novità". Scobie afferma che la notizia potrebbe essere legata ai rumor dei dissidi fra Kate e William, ma non è detto che i duchi di Cambridge annunceranno il divorzio o una separazione. Nessun crede che si arriverà a tanto. "Sarà un annuncio rivelazione. Il che significa che Kate e William riveleranno qualcosa di molto particolare".

C’è poco da stare allegri. Perché i segnali di una frattura sono evidenti e, lo stesso esperto, li ha notati senza troppo problemi. Dopo il gesto della Middleton in tv, la duchessa si sarebbe volontariamente allontanata dal Party di Natale che si è svolto a palazzo con lo staff della Regina, e poi ci sarebbe la scelta della mamma di Kate di non prendere parte a nessun evento insieme al Principe. Se le parole dell’esperto sono vere, non resta che monitorare la situazione e capire cosa bolle in pentola.