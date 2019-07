Céline Dion fa impazzire i fan indossando il ciondolo azzurro del Titanic

Ospite di una sfilata di alta moda a Parigi, Céline Dion ha deciso di rendere omaggio al film "Titanic" del 1997 indossando una copia del famoso ciondolo azzurro a forma di cuore che nell’indimenticabile pellicola apparteneva a Rose, il personaggio interpretato da Kate Winslet.

Si tratta del “Cuore dell’Oceano”, com’è stato soprannominato questo meraviglioso diamante azzurro che nel film Rose riceve in dono dall’odioso fidanzato (Billy Zane) impostole dalla famiglia e che nella scena finale getterà nell’oceano, ormai anziana, come omaggio al suo amore perduto, il Jack Dawson interpretato da Leonardo DiCaprio.

Il film lanciò come star mondiali DiCaprio, la Winslet e anche Céline Dion che con la sua canzone “My heart will go on”, tema principale del film, vinse un Oscar, un Golden Globe, 4 Grammy e vendette 18 milioni di copie, diventando famosissima in tutto il mondo. A 22 anni di distanza il mito di questo film record d’incassi non accenna a scemare tra i fan, come anche i ricordi di chi visse in prima persona quella splendida avventura cinematografica, come Celine Dion che è molto legata a “Titanic” e ricorda sempre con grande affetto quell’esperienza.

Già 3 anni fa aveva reso omaggio alla pellicola indossando una felpa nera oversize di Vetements su cui erano stampati i volti di Jack e Rose e la sagoma del Titanic in fase di affondamento e l’ha rifatto oggi, con un ciondolo che è entrato di diritto tra i cimeli della cultura pop.

Impossibile non guardare un ciondolo azzurro a forma di cuore e non pensare al “Titanic”, soprattutto quando è indossato da Céline Dion in persona.

Sui social i fan si sono subito scatenati, ringraziandola per il delicato omaggio al loro film preferito e postando foto di Céline Dion nel 1998 quando, durante la Notte degli Oscar, si esibì sul palco cantando “My heart will go on” con indosso la preziosa collana con pendente di diamante blu a forma di cuore. 21 anni dopo la star l’ha indossata alle sfilate parigine in un riuscitissimo mix’n’match di stili, con occhiali da gatta con strass, giacca dal taglio maschile abbinata a un’ironica tshirt con su scritto “I love Paris (Hilton)”, minigonna, sandali in pelle, borsa Chanel 2.55 e, tocco finale, il romantico ciondolo azzurro di “Titanic”, per un look decisamente originale che sui social ha conquistato davvero tutti.