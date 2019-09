Céline Dion: "Non sono pronta per un altro uomo, ma mi manca essere toccata"

La morte di René Angélil ha lasciato un vuoto enorme in Céline Dion. La cantante canadese, tornata a cantante con il nuovo studio album Courage, in uscita il 15 novembre 2019, ha concesso un’intervista al programma Today, nel corso della quale parla apertamente della scomparsa dell’amatissimo René.

Nel 2016 il marito è morto di cancro alla gola all’età di 74 anni. Quella lunghissima battaglia combattuta accanto a lui, ha richiesto alla popstar di dar fondo a tutto il suo coraggio per andare avanti.

“ Non sono pronta per un altro uomo – dice la Dion – e sono davvero fortunata ad avere intorno a me tante persone che mi fanno ridere, ma mi manca essere toccata. Mi manca essere abbracciata. Mi manca qualcuno che mi dica che sono bella. Mi mancano tutte quelle cose che farebbe e direbbe un fidanzato o un marito ”.

Céline Dion: “René mi manca ogni singolo giorno”

Dal primo incontro, quando lei aveva 12 anni e lui 38, alla malattia, passando per il matrimonio arrivato nel 1994 e i 22 anni trascorsi insieme in famiglia e sui palchi di tutto il mondo, Céline Dion pensa a René ogni singolo giorno. “ Prima di parlare – rivela la cantante – , penso sempre: ‘Lo farebbe lui? È troppo provocatorio? Sarebbe d’accordo?’. Ho tanto creduto in lui e lo faccio ancora oggi. Tuttavia arriva un momento in cui devi accettare che non è più qui e che devi assumere il controllo della tua vita ”.

Courage è dedicato proprio alla memoria del marito. “ Quando dico – spiega la Dion – , ‘senza René’ è senza René fisicamente, perché René sarà sempre parte di me. Questo album rappresenta la perdita di mio marito e del mio manager, i miei figli che perdono loro padre, ma anche trovare la forza di andare avanti perché lo volevo. È la vita e so che in questo momento il coraggio che ho, me l’ha dato René per sempre ”.