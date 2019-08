C’è un nuovo amore per Gigi Hadid? Il gossip dall’America che impazza sul web

Gigi Hadid ha forse ritrovato il sereno? Di ritorno dalla sua vacanza social dall’isola di Mykonos, in cui è stata coinvolta anche in uno spiacevole inconveniente, la sexy modella sarebbe tornata a New York. Come ha rivelato il magazine E! News, notizia riportata poi da Vanity Fair, la giovane modella avrebbe trovato un nuovo amore. E il gossip ha fatto subito il giro del web.

La Hadid infatti è stata fotografata fra le strade della Grande Mala insieme a Tyler Cameron. Sconosciuto in Italia, negli Stati Uniti è uno fra i presentatori più celebri del piccolo schermo. La foto li ritrae felici e sorridenti insieme a un gruppo di amici, mentre si recano al Framers Bowling Lounge. Di lì poi i due si sarebbero spostati proprio a casa di Gigi Hadid, dove i pararazzi avrebbero fotografato il presentatore appena uscito dall’appartamento della modella, con indosso i vestiti della sera prima. Da parte di entrambi non c’è nessuna conferma sul gossip, dato che su i social tutto tace. Ma sembra che la storia d’amore fra i due procede a gonfie vele. Gigi Hadid ha incontrato tre mesi fa il presentatore e, da quel momento, sarebbero diventati inseparabili.

"Stanno cercando di passare più tempo possibile insieme – rivela una fonte anonima al magazine americano -. Lei è sempre felice ultimamente. Tyler ha capito come far sentire Gigi a proprio agio". Hanno flirtato molto su i social, dopo che si sono conosciuti, ma superato lo scoglio del primo appuntamento, fra i due tutto procede a gonfie vele. "C’è intesa, vanno d’accordo, ma è ancora troppo presto per sapere se il rapporto progredirà davvero".