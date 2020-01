C'è posta per te, padre rifiuta di incontrare la figlia: rabbia sui social

Gran debutto per Maria De Filippi e per C'è posta per te, che proprio oggi compie 20 anni. Una delle storie che hanno maggiormente colpito il pubblico a casa durante la prima puntata della nuova stagione del programma di Canale5 è quella di Raffaella, che ha deciso di rivolgersi a Maria De Filippi per riabbracciare suo padre Vincenzo.

I due sono lontani da ormai molti anni e l'unica richiesta di Raffaella è stata quella di poter vedere suo padre da solo, senza la compagna. Una richiesta, questa, che non è stata accolta dall'uomo, che ha quindi deciso di chiudere la busta e mettere ancora più distanza tra se e sua figlia. In un primo momento sembrava che Vincenzo avesse deciso di incontrare la figlia ma nel momento in cui la sua donna ha deciso di non perdonare la figlia e di uscire dallo studio, anche lui ha fatto lo stesso. Molte sono state le lacrime di sua figlia per quella decisione, che ha scatenato anche l'ira di Maria De Filippi, incredula per quanto accaduto: " Non puoi scegliere tra tua moglie e tua figlia, è allucinante. "

C'è posta per te è un programma molto social, seguito da tantissime persone su Twitter. Ogni sabato sono decine di migliaia i tweet e le interazioni registrate dal people show di Canale5, che ha spesso conquistato anche le tendenze mondiali. Gli utenti di Twitter si appassionano e si immedesimano nelle storie raccontate davanti alla busta di Maria De Filippi e anche in questo caso non sono mancate le reazioni, in alcuni casi molto forti, nei confronti di Vincenzo. In molti si sono fatti la stessa domanda della conduttrice, considerando inconcepibile scegliere tra una figlia e una compagna. Molti hanno criticato fortemente il cambio di rotta dell'uomo, ritenuto un debole per aver prima accettato di vedere la figlia e poi fatto marcia indietro, solo per la minaccia della compagna. Altri ancora si sono scagliati contro l'uomo e hanno preso le parti della ragazza con decisione. " Piuttosto che un padre come Vincenzo meglio senza padre ", si legge in uno dei tweet che ha avuto maggiore successo e, quindi, che è stato condiviso maggiormente durante la serata di ieri. " Vincenzo datti una svegliata, perché stai perdendo tua figlia ", fa saggiamente notare un altro utente, soprattutto dopo che l'uomo a C'è posta per te ha ammesso di non ricordare nemmeno il nome di sua nipote, figlia di Raffaella, che ha appena 4 anni.

La compagna di Vincenzo pare sia molto nota nel suo paese e nella sua zona. Diversi utenti di Twitter hanno affermato di conoscere la donna e non di non avere una grande stima di lei. C'è chi è andato oltre e ha riportato alcuni dettagli sulla donna, il cui comportamento non è piaciuto alla rete.