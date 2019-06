"C’è un vizio di forma". Negata la separazione a Stefano e Wilma, i due sposi del reality di Sky

Doveva essere un semplice esperimento sociale il programma di Sky Uno e TV8, invece, per Stefano e Wilma il reality è diventato un vero e proprio incubo. Lei ha 41 anni, è una cantante e fotografa di Abbiategrasso, lui un gelataio di 42 anni originario di Alessandria con un negozio dentro Eataly a Milano. Si sono conosciuti sul set del reality “Matrimonio a Prima Vista”, si sono sposati di fronte le telecamere ma, dopo due anni e mezzo, non riescono a divorziare.

Il caso è stato portato di fronte al tribunale di Pavia, il quale avrebbe dichiarato che il matrimonio fra Stefano e Wilma è valido, non può essere sciolto perché ci sarebbe “un vizio di forma”. Come è stato riportato da Il Corriere, per un assurdo cavillo non è possibile procedere con la separazione e i documenti parlano chiaro. Eppure la coppia ha potuto avviare le pratiche per la separazione proprio perché hanno rispettato i vincoli imposti dalla redazione. I due però non risultano sposati il 21 novembre del 2016 a Chiaravalle, nella provincia di Milano, ma il 30 novembre a Rivello nella provincia di Potenza. Le pubblicazioni sono state affisse in Basilicata proprio per evitare che i due scoprissero i nomi dell’altro, eppure questo problema non spiega la decisione del giudice. Il team di legali che la coppia ha assoldato sta cercando di sbrogliare il nodo della matassa, ma essendo ritenuto il vincolo più che legale, non dovrebbe essere difficile procedere con il divorzio. Ovviamente è anche la produzione è stata citata in giudizio.

Stefano e Wilma non hanno nessun nuovo interesse amoroso, vogliono solo andare avanti con le loro vite. Nonostante in tv si siano amati a prima vista, lo stress delle telecamere e i caratteri troppo diversi, hanno costretto la coppia a sciogliere il loro vincolo.