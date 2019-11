Caitlyn Jenner e i capezzoli in tv, impazziti i social

I capezzoli di Caitlyn Jenner visti a sorpresa in televisione.

Come riporta il Mirror, Twitter è letteralmente impazzito dopo la puntata di martedì sera di “I’m A Celebrity” su Itv, quando, durante una ripresa, si sono intravisti i capezzoli della concorrente, inguainati in un top giallo brillante. Le battute si sono naturalmente sprecate sul social network e in molti hanno ipotizzato che forse fosse un po’ presto per vedere già questi dettagli di una concorrente, fin dall’inizio del reality. Altri utenti hanno fatto invece commenti sulla temperatura particolarmente fredda in Australia, tanto da generare l’insolito fenomeno.

“I’m A Celebrity” è partito la scorsa domenica su Itv e già è un successo proprio per la presenza di Caitlyn Jenner, incoronata fin dal primo episodio come papabile vincitrice. La partecipazione della concorrente desta grande interesse soprattutto per chi è: Jenner ha iniziato nel 2015 il suo processo di transizione - prima di quella data si chiamava Bruce ed era comunque una celebrità, non televisiva o protagonista dell’attivismo Lgbt, ma dello sport, essendo stata un’atleta olimpica molto famosa.

I'm A Celebrity star Caitlyn Jenner's nipples leave viewers spellboundhttps://t.co/1mAHcyCxyX pic.twitter.com/DUcurd8789 — Mirror Celeb (@MirrorCeleb) November 20, 2019

Tra il 1991 e il 2014, inoltre, Bruce è stato sposato con Kris Jenner, dando alla luce insieme le due figlie Kendall e Kylie ed entrando così a far parte del clan Kardashian. Nei giorni scorsi, al centro delle cronache è finita la possibilità che Kris sia preoccupata per quello che Caitlyn potrebbe svelare nel corso del reality, in termini di segreti di famiglia, che potrebbero nuocere all’immagine delle aziende delle figlie, in particolare Kim Kardashian e Kylie Jenner, imprenditrici di successo.

Della questione ha parlato un ex concorrente di “I’m A Celebrity”, Nicola McLean, che crede che Jenner sia impossibilitata, anche volendo, a rivelare qualunque segreto che possa mettere in cattiva luce persone che si trovano fuori dal gioco. In altre parole, chi si aspetta qualche gossip succulento, resterà deluso.

Questo perché, a quanto pare, gli avvocati del programma guardano ogni singolo episodio prima della messa in onda, per assicurarsi che nessuna delle persone nominate dai concorrenti sia diffamata. McLean ha raccontato infatti di aver partecipato a “Celebrity Big Brother” - il corrispettivo del nostro “Grande Fratello Vip” - con Ray J, l’ex di Kim Kardashian con cui lei ha girato il notorio sex tape: lui raccontò molte cose della donna, ma non andarono mai in onda per motivi legali.

