Kris Jenner preoccupata, Caitlyn potrebbe rivelare segreti di famiglia

Pare che Kris Jenner sia molto preoccupata per la partecipazione di Caitlyn Jenner al reality show “I’m A Celebrity”.

La trasmissione televisiva consiste in una serie di prove pericolose in una location in Australia: Caitlyn ha già affrontato quella di paracadutismo nella sua prima puntata, scherzando su come sia stato un pilota per decenni e come le sue figlie e figliastre - in particolare Kendall Jenner, Kourtney e Kim Kardashian - siano appassionate di questo sport, che lei tuttavia non aveva praticato prima.

Tuttavia non è la pericolosità delle prove a preoccupare la capofamiglia Kris, bensì la possibilità che Caitlyn sveli dei segreti di famiglia. La coppia è stata sposata dal 1991 al 2014, quando Caitlyn si chiamava Bruce ed era un celeberrimo atleta olimpico. Nel 2015, Bruce ha iniziato il suo percorso di transizione - del quale ha accennato anche durante questa prima puntata del reality - diventando infine Caitlyn.

Ma neppure la transizione è quello che sembra preoccupare Kris: la donna teme che la concorrente dica delle cose che contribuiscano a svelare il menage del clan Kardashian dietro le quinte di “Keeping Up with the Kardashian”, cioè nella vita reale. Secondo il Mirror, le paure di Kris Jenner riguardano il fatto che determinate rivelazioni dell’ex marito ai suoi compagni di gioco possano nuocere alle aziende milionarie delle figlie, in particolare Kim Kardashian e Kylie Jenner.

È emerso come la partecipazione di Caitlyn Jenner a “I’m A Celebrity” sia costata ai produttori, solo per l’ingaggio, 500.000 sterline - il corrispettivo di oltre 580.000 euro. Una fonte anonima ha rivelato come Kris tema che Caitlyn venga ulteriormente retribuita per svelare segreti di famiglia, ma non in relazione al loro matrimonio, di cui ha parlato a lungo nel proprio libro e in un talk show televisivo.

Quando Caitlyn è partita alla volta dell’Australia, Kris le ha augurato buona fortuna ma le ha detto anche che l’avrebbe guardata, per monitorare ciò che avrebbe potuto dire. Il timore razionale è che Caitlyn abbia un litigio con qualche altro concorrente - ossia una situazione abbastanza comune in un reality show - e per riaccaparrarsi le simpatie del pubblico si lamenti delle vita passata nel clan Kardashian.

Al momento, però, Caitlyn Jenner sembra essere la concorrente più papabile per la vittoria. Dalla sua ha una certa prestanza fisica che deriva da decenni di impegno sportivo, molta versatilità e naturalmente l’appoggio del pubblico. Su Twitter infatti i fan sono in visibilio per la sua partecipazione al reality.

