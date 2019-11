Caitlyn Jenner rischia una multa di 4 milioni di sterline

Caitlyn Jenner rischia grosso a nominare un membro della famiglia Kardashian.

Lo rivela il Sun, che riporta come l’ex atleta abbia sottoscritto un contratto vincolante di riservatezza. Jenner sta partecipando in questo periodo al reality “I’m A Celebrity” e, quindi, si trova nella giungla australiana per partecipare a quotidiane prove di sopravvivenza.

In quel contesto, Caitlyn non potrà parlare della famiglia della ex moglie Kris Jenner: nel 2007 ha infatti firmato un contratto legalmente vincolante per prendere parte al reality del clan Kardashian-Jenner - “Keeping Up with the Kardashians” - di cui Kris è tra l’altro produttrice esecutiva.

Il contratto è uno standard in queste situazioni: non si vuole che trapelino dettagli che facciano calare l’interesse per lo show, per cui tutti coloro che vi prendono parte o sono a conoscenza di dettagli ne sottoscrivono uno. Se Caitlyn dovesse infrangerlo, rischierebbe una causa del valore di 4 milioni di sterline - il corrispettivo di quasi 4,7 milioni di euro.

Per il momento, Caitlyn ha parlato della famiglia Kardashian-Jenner in un solo contesto. Durante la sua prova di paracadutismo, ha affermato che alcune tra le sue figlie o figliastre potrebbero aver provato o essere appassionate di questo sport, ossia Kendall Jenner, Kourtney e Kim Kardashian.

Nelle scorse settimane si è ipotizzato che Kris Jenner sia preoccupata di quello che potrebbe affermare Caitlyn: alcune delle dichiarazioni potrebbero nuocere agli affari di Kim e Kylie Jenner, molto impegnate come imprenditrici nel settore della cosmetica e della lingerie modellante.

È tuttavia molto remoto che Caitlyn Jenner renda in diretta affermazioni diffamatorie. Innanzitutto perché è stato rivelato che gli avvocati del reality “I’m A Celebrity” guardano ogni singola puntata prima della messa in onda, per evitare cause legali per diffamazione. Inoltre, c’è la questione del contratto sottoscritto dall’ex atleta, che in caso contrario potrebbe ritrovarsi a pagare una penale molto onerosa.

Una fonte anonima ha dichiarato che è molto difficile che Caitlyn riveli dettagli e segreti delle sorelle Kardashian e Jenner. Un segreto può sempre sfuggire o trapelare, però: in questi giorni si è anche ventilato lo scenario che Caitlyn dica qualcosa di inappropriato in seguito a un litigio con un altro concorrente - un’eventualità molto comune nei reality show. Per il momento, Caitlyn si è rivelata tuttavia molto pacata nei modi, una vera leader tra i compagni di gioco e soprattutto una star per gli spettatori, che sui social network l’hanno eletta vincitrice morale fin dalla prima puntata.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?