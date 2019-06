Il calciatore Marco Verratti lascia moglie e figli per Jessica Aidi

Il calciatore Marco Verratti continua a far parlare di sé e non solo per la carriera calcistica: il centrocampista del Paris Saint Germain e della Nazionale italiana, infatti, sembra avere una vita privata assai turbolenta.

Verratti, già al centro delle polemiche a causa di una vita sregolata, aveva replicato a chi lo accusava di fare le “notti brave” attraverso una intervista a La Gazzetta dello Sport: “ Il mio stile di vita non è quello che dicono, amo stare con la mia famiglia e non esco ogni notte anche perché altrimenti mia moglie mi caccia. Ogni mattina i miei figli si svegliano alle 7 per andare a scuola, la mia vita è tranquilla ”. A quanto pare, però, la storia con la compagna, Laura Zazzara, si è conclusa dopo dieci lunghi anni e due figli, Tommaso e Andrea. Stando a quanto riportato dai settimanali di cronaca rosa, infatti, il centrocampista si sarebbe perdutamente innamorato di Jessica Aidi, modella e cameriera.

Secondo quanto riportato da Dagospia, solo due mesi fa Verratti e la moglie Laura avevano deciso di mettere fine al matrimonio dopo che il settimanale Chi aveva beccato Marco in compagnia di una francese. Da lì, la lettera di divorzio da parte della Zazzara e la decisione di lasciare a lui la casa di Trocadero e di trasferirsi insieme ai figli a pochi isolati dall’abitazione: una scelta, questa, dettata dalla voglia di non turbare l’equilibrio dei bambini. Ora, la relazione tra Marco Verratti e Jessica Aidi sembra essere davvero ufficiale: i due si sarebbero conosciuti nel locale dove lei lavora come cameriera, mestiere che svolge insieme a quello di modella, e pare si siano innamorati in pochissimi mesi. Da qui, la decisione di Marco di abbandonare la famiglia e dedicarsi alla sua nuova fiamma.