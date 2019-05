"Per cambiare bisogna crescere". Gli angeli di Victoria’s Secret non sfileranno più in tv

Ci sono cambiamenti fra le alte schiere del brand di Victoria’s Secret. La maison sta pensando di non trasmettere più le sue sfilate in tv, per esplorare altri lidi e nuovi modi per pubblicizzare il marchio.

La notizia che è stata riportata da Foxlife e rivela quando è stato annunciato da Les Wexer, CEO della società, in un comunicato che è stato diffuso in rete. Le sfilate di Victoria’s Secret, tutte lustrini, sensualità e paillettes, fino a qualche tempo fa, sono state un appuntamento fisso per gli estimatori del marchio, ma secondo le intenzioni dell’amministratore delegato, trasmettere in tv un evento del genere, non risponde più alle esigenze di mercato.

"La moda è un business di cambiamento. Dobbiamo evolverci per cambiare e crescere", afferma l’amministratore delegato di Victoria’s Secret. "Per questo motivo abbiamo deciso di cancellare il nostro show in tv e puntare a qualcosa di diverso, di innovativo." Nulla contro la tv di oggi, ma semplicemente il brand vuole trovare una nuova strada, battere nuovi territori inesplorati. E i social sono uno di questi. "Non riteniamo che la tv sia la soluzione giusta. Nel 2019 vogliamo concentrarci nello sviluppo di contenuti interessanti e dinamici per ogni tipo di eventi", continua. "Vogliamo consegnare ai nostri clienti più fedeli qualcosa che li spinga verso una nuova forma di moda, oltre i confini del digitale".

Gli angeli da ora in poi saranno più presenti su piattaforme come Twitter e Instagram.