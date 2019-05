Il web approva il nuovo look della Ferragni: "Stai bene con tutto"

Chiara Ferragni sorprende i suoi fan ancora una volta. La fashion blogger di Cremona, infatti, ha pubblicato sulla sua pagina di Instagram due foto in cui cambia look alla velocità di un like!

Nella prima, l’influencer posa con i capelli color rosa. La tonalità scelta da Chiara si chiama pink blonde e ed è quel biondo che sfuma sul rosa. Certo, non dona proprio a tutte, ma Chiara Ferragni, ancora una volta, dimostra di poter indossare proprio di tutto. Perfino dei capelli rosa!

"Rosa sono una bomba”, scrive un follower. Subito dopo, un altro la invita a cambiare tonalità: “Rosa sono bellissimi, ma la prossima volta prova con l'azzurro come me”. E, nel giro di pochi minuti, Chiara l’accontenta pubblicando un secondo post in cui sfoggia una lunga chioma light blue. Non resta che chiedersi: in quante cederanno alla tentazione di vedersi trasformare in una fatina dai capelli dal colore pastello per seguire il suo esempio?

Così, i fan hanno iniziato a schierarsi a seconda del colore che, secondo loro, meglio risalta i delicati lineamenti di Chiara. Tuttavia, come sottolinea un utente, “con gli occhi blu di Chiara” sarebbe impossibile trovare una tonalità che non le si addice.

Infine, il cambio di look improvviso è la prova che i capelli non siano naturali, bensì frutto di una parrucca, di un fotomontaggio o di una colorazione temporanea. Ma poco importa perché il 2019 è l’anno dei cambiamenti e questi due post sono, a detta di un follower, “l'ennesima dimostrazione che Chiara sta bene con TUTTO. Il mondo muto”. Come dargli torto?

