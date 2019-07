Cambio di look per Monica Bellucci: diventa bionda (per un film)

È una delle dive più amate dagli italiani e da i grandi registi del cinema internazionale. Monica Bellucci nonostante ha superato i 50 anni di età, resta una vera icona di moda, di stile e sensualità. Sempre nel mirino dei settimanali di gossip, l’attrice cerca di tenersi lontana da pettegolezzi e pallide indiscrezioni sulla sua vita privata. Anche se è agli onor di cronaca il fatto che la Bellucci, di recente, ha messo fine alla sua storia d’amore non l’artista Nicolas Lefebvre.

E dopo un breve periodo in cui è scomparsa dai radar, ecco che Monica Bellucci torna a far parlare di sé con una foto pubblicata sul suo profilo instagram. Bella e raggiante come sempre e quel solito sguardo ammiccante, Monica si è presentata con un look tutto nuovo che ha lasciato a bocca aperta i suoi fan. L’attrice ha detto addio ai suoi lunghi capelli color cioccolato per una chioma biondo cenere. Questa particolarità spicca sul viso eburneo dell’attrice. Ma c’è una ragione per questo cambio di look e Monica Bellucci lo spiega nella didascalia che accompagna la foto. "Di nuovo bionda, ma questa volta per un nuovo film. Sarò diretta da Kaouther Ben Hania in L’homme qui avait vendu sa peau". L’attrice è pronta a tornare a lavoro e lo fa con grande stile.

Non è la prima volta che Monica Bellucci cambia il suo colore di capelli. Era avvenuto nel 2000 quando è stata diretta da Tornatore in Malèna, film che ha consacrato definitivamente la sua immagine nel mondo del cinema.