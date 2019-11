Camicia aperta sul letto: Incontrada super-sexy

Vanessa Incontrada è da molti riconosciuta come l'emblema della femminilità mediterranea. È un'attrice di altissimo livello, che ogni qual volta interpreta un ruolo è capace di emozionare il pubblico, toccando le corde più profonde delle emozioni. Vuol essere considerata come tale, per la sua professionalità nel lavoro ma non disdegna di tanto in tanto qualche scatto che ne mette in risalto la sua essenza di donna.

È quel che ha fatto in uno degli ultimi scatti condivisi sul suo profilo Instagram, dove si è fatta ritrarre in una posa particolarmente sexy, con indosso solo una camicia da uomo azzurra, aperta, portata senza reggiseno. È in ginocchio sul letto, in una posa molto sensuale e lo sguardo non è rivolto verso la fotocamera. Sul viso c'è un accenno di sorriso, una costante nelle fotografie di Vanessa Incontrada che cerca di non perderlo mai ma, anzi, con quello risponde a quanti non perdono occasione di attaccarla per la sua forma fisica.

Vanessa Incontrada, infatti, è spesso al centro della bufera a causa del body shaming che viene perpetrato ai suoi danni, per il solo fatto di non portare una taglia 42. ha forme morbide e generose, è ottimamente proporzionata ma, soprattutto, Vanessa Incontrata si sente a proprio agio con il suo corpo. Sorride l'attrice spagnola, e vola alto sulle offese che vorrebbero sminuirla solo perché non rientra nei canoni di bellezza contemporanei. Risponde, quando ne ha voglia, a chi pensa di offenderla per il suo corpo e si mostra orgogliosa di quello che è. I messaggi che lancia sono contro gli stereotipi imposti da un certo tipo di comunicazione visiva e sono un esempio per le giovanissime. Nell'ultimo scatto, Vanessa Incontrada è l'emblema della bellezza femminile, non ha indosso che la camicia del suo uomo e dimostra che spesso è la semplicità l'arma più forte.

Lo dimostrano i tantissimi messaggi di apprezzamento che si possono leggere sotto il post condiviso su Instagram, dove le critiche sono risibili in confronto ai tantissimi attestati di gradimento riceuti da Vanessa Incontrada. Sono tantissimi gli uomini che trovano in lei una donna bellissima ma anche le donne che si complimentano per la sua bellezza. Questi sono i migliori segnali contro una pratica ormai diffusa che si sta cercando di combattere nel web.